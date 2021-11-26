Международный конкурс им. Рахманинова для юных музыкантов пройдет в Новгороде в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый международный конкурс юных пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова состоится в Великом Новгороде в 2023 году. Он станет одним из основных мероприятий празднования 150-летнего юбилея со дня рождения музыканта, сообщила в пятницу заместитель министра культуры Новгородской области Илианна Петрова.

"У нас на 2023 год планируются большие мероприятия. Ключевым событием юбилейного года, это событие вошло в раздел основных мероприятий федерального плана, станет первый международный конкурс юных пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Васильевича Рахманинова", - сказала Петрова на конференции, посвященной подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Рахманинова.

Как позже пояснила Петрова в беседе с ТАСС, участниками конкурса в Великом Новгороде станут учащиеся детских музыкальных и школ искусств, а также студенты. "Положение еще будет только разрабатываться, по каждой специальности будут младшие, средние, старшие группы, точно определенных цифр еще нет. Мы будем работать с опытными коллегами из музыкальных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, там очень большая профессиональная организационная работа", - сказала она.

Конкурс в Великом Новгороде будет проводиться как спутник первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова, который пройдет в июне 2022 года в Москве. Постановление о проведении московского конкурса в октябре подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В очных турах конкурса смогут принять участие не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров и не более 40 композиторов. Лучших определит жюри, в которое войдут российские и мировые деятели культуры. Общий призовой фонд конкурса превысит $200 тыс.