Первый взнос поступил в эндаумент-фонд Пермского оперного театра от благотворителей

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый взнос в размере 10 млн рублей в эндаумент-фонд Пермского театра оперы и балета имени Чайковского сделал благотворительный фонд Владимира Потанина. Об этом стало известно в пятницу на презентации фонда.

"Сегодня рассчитывать исключительно на бюджет Пермского края, на помощь государства было бы невозможно. Поэтому сегодня мы закладываем очень важный "кирпичик" в наше будущее", - отметил генеральный директор Пермского театра Довлет Анзароков, принимая сертификат на формирование целевого капитала в размере 10 млн рублей.

Как отметила директор по развитию Пермского театра Алла Платонова, которая также была назначена исполнительным директором Фонда, в настоящий момент идет выбор управляющей компании. "Мы разослали свои предложения и буквально на следующей неделе сделаем свой выбор", - сказала она.

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета был создан осенью 2021 года. Запустив эндаумент-фонд в год своего 150-летия, в театре планируют развить новые возможности для себя и партнеров на долгосрочную перспективу. Стратегию Фонда формирует Попечительский совет, в который вошли меценаты, руководство театра, эксперты в сфере культуры, бизнеса и политики.

С помощью средств эндаумент-фонда планируется развивать проекты в сотрудничестве с центрами мировой музыкальной культуры, удерживать высококачественные кадры, выстраивать новые модели коммуникации мирового уровня. а также заказывать новые произведения. Также средства Фонда позволят планировать долгосрочные проекты.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. В 1965 году театру присвоили имя Чайковского, здесь в разные годы поставлены все сценические произведения композитора. Достижения пермского театра неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".