Европейская премьера документального фильма о защитнике Ленинграда прошла в Париже

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Российский духовно-культурный православный центр во французской столице пригласил парижан на европейскую премьеру фильма "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" Документальная картина режиссера Петра Корягина посвящена судьбе ленинградца, ветерана Великой Отечественной войны, защитника города на Неве.

"Ничто не сломило участников обороны Ленинграда, занимающей особое место в истории самой тяжелой войны, - отметили перед началом показа фильма создатели картины. - Защитники города выстояли, несмотря на постоянные бомбардировки и обстрелы, мороз и голод". Герой фильма Михаил Зорин участвовал в обороне Невского пятачка - так условно обозначался плацдарм, ставший символом героизма советских солдат и сыгравший решающую роль в прорыве блокады Ленинграда. Именно там развернулись одни из самых ожесточенных боев. Точное количество погибших на пятачке историки не могут определить до сих пор.

"Нева от крови была красная", - вспоминает герой фильма, связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии. Но ужасы войны не сломали его, не озлобили, не искоренили веру в человечество. "Любить людей, общаться, перенимать лучшее, а плохое отбрасывать", - этому принципу он всегда был верен в своей жизненной философии. В апреле 1942 года в результате натиска немецкой группировки погибли практически все бойцы, находившиеся в расположении полка. Благодаря уникальному стечению обстоятельств Зорин остался жив, дожил до наших дней.

Уроки истории

Российская премьера картины прошла в конце августа на фестивале им. Андрея Тарковского "Зеркало" в Иваново. Парижским зрителям фильм был предложен в версии на французском языке.

"Дорогие парижане, спасибо, что пришли на эту встречу, - обратился фронтовик с экрана к собравшимся в зале гостям. - Боевые наши дела должны помниться".

Фильм показан во Франции в 79-ю годовщину соглашения о формировании на территории СССР французской эскадрильи "Нормандия-Неман". Эта легендарная авиачасть была создана в ноябре 1942 года по инициативе лидера Сражающейся Франции - генерала Шарля де Голля. Французские летчики участвовали затем в боевых действиях на многих фронтах. Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли.

Со сцены гостей премьеры приветствовал советник-посланник посольства России во Франции по вопросам культуры, руководитель центра Леонид Кадышев. Он подчеркнул, что "голос ветеранов - ушедших и живых - призыв к нынешним поколениям помнить трагические уроки и героические страницы истории". Дипломат напомнил о прямой связи между Великой Отечественной войной советского народа и судьбами Франции. "Именно на полях сражений в СССР была разбита ударная сила гитлеризма, подмявшая под себя Европу, - подчеркнул Кадышев. - Дивизии вермахта, вошедшие в Париж летом 1940 года, были уничтожены под Сталинградом".

Слышать ветеранов

"Для нашей команды и, прежде всего, для Михаила Петровича [Зорина] встреча с европейским зрителем - это особенно волнующий момент, - сказал в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС Петр Корягин. - Если фильм будет принят, новые показы могут состояться уже в январе 2022 года".

"Нам очень хотелось, чтобы потомки наших братьев по оружию увидели и услышали этого уникального человека, восхитились мужеству его и миллионов советских солдат и союзников, прониклись любовью и теплотой, которой делится наш герой", - добавил он.

Режиссер признался, что ему было вдвойне приятно, что первыми из европейцев его фильм увидели именно во Франции, ведь он родился в Иваново, где в годы войны базировался авиаполк Нормандия-Неман.

Гости премьеры также посетили развернутую в фойе центра фотовыставку Российского исторического общества "Забвению не подлежит". Она рассказывает о преступлениях нацистов против гражданского населения СССР.