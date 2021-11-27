В МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова на Основной сцене представит в субботу премьеру спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" по пьесе Венедикта Ерофеева в постановке режиссера Уланбека Баялиева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Ранее новый художественный руководитель МХТ Константин Хабенский на состоявшемся сборе труппы озвучил планы коллектива, назвав ближайшей премьерой спектакль "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора", который будет показан на Основной сцене 27-28 ноября.

"Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" - единственная завершенная пьеса Венедикта Ерофеева, написанная им в 1985 году. В ее основе - впечатления писателя от его пребывания в психиатрической больнице имени Кащенко. Именно в психиатрическую лечебницу попадает главный герой пьесы Гуревич, который, как и сам Венедикт Ерофеев, абсолютно независимый от общества человек. В психушке Гуревич встречается со своим антагонистом Прохоровым, старостой одной из палат, а также с целой компанией колоритных больных", - рассказала о содержании спектакля представитель пресс-службы.

Она отметила, что пьеса "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" ставится редко. Первой постановкой стал спектакль Евгения Славутина в Студенческом театре МГУ в 1989 году. На нем успел побывать сам автор. Среди известных спектаклей - версия Марка Захарова в театре "Ленком" (2015 г.).

"Постановку в МХТ осуществил режиссер Уланбек Баялиев. Его имя хорошо известно театральному зрителю: ученик Сергея Женовача, он ставил "Позднюю любовь" А. Островского в "Студии театрального искусства", "Барабаны в ночи" Б. Брехта в театре "Et Сetera", "Грозу" А. Островского и "Ромула Великого" Ф. Дюрренматта в Театре имени Вахтангова. Работал Уланбек Баялиев и в МХТ имени А. П. Чехова, где в 2019 году выпустил на Малой сцене спектакль "Сахарный немец" по роману прозаика и поэта Сергея Клычкова о Первой мировой войне. Теперь на Основной сцене он готовит премьеру "Вальпургиевой ночи" по Ерофееву. Вместе с режиссером в постановочную группу входят художник Евгения Шутина, художник по свету Дамир Исмагилов, хореограф Ольга Каплунова и хормейстер Алена Хованская", - проинформировали в пресс-службе.

О новой постановке

Своими мыслями о новой постановке поделился режиссер Баялиев.

"Психбольница для Ерофеева - одновременно и метафора тюрьмы, и территория свободы. В этом соединении, наверное, и заключена правда. Может быть, обитатели психбольницы вообще самые свободные люди на земле. Действие пьесы происходит в Вальпургиеву ночь - это ночь с 30 апреля на 1 мая, завтра Первомай, вся страна будет идти шествиями. Вот там несвобода - за стенами больницы, тотальная несвобода! А здесь - люди, которые сбежали от этого мира. Люди, чей талант, чья жизнь не востребованы страной, да и вообще никому не нужны. Даже будучи изгоями, мы нуждаемся в любви - это главная жизненная необходимость. Может быть, об этом - об отсутствии любви - наша история", - определил смысл спектакля режиссер.

Исполнителями главных ролей выступают народный артист России Дмитрий Назаров (Гуревич) и народный артист России Игорь Верник (Прохоров).

"Гуревич и Прохоров - антиподы и двойники одновременно, они отражают друг друга. Две стороны одной медали", - считает режиссер. По его словам, "Гуревич - человек-космос". "За ним прожитые годы, одиночество, у него ничего нет - он голый человек на голой земле. Что касается Прохорова, то его часто представляют как злодея, но в нем нет злодейства, а есть хулиганство, эгоцентризм, чувство, что все должны ему внимать. Мы в театре такие вещи отлично понимаем. Любому театральному человеку знакомо желание, чтобы все фонари были направлены на него", - охарактеризовал постановщик главных героев спектакля.

В других ролях заняты Янина Колесниченко, Николай Сальников, Армэн Арушанян, Валерий Трошин, Ростислав Лаврентьев, Алексей Агапов, Антон Ефремов, Владимир Кузнецов, Владимир Любимцев, Ульяна Глушкова, Артем Панчик, перечислил режиссер.

Об авторе пьесы

Венедикт Ерофеев (1938-1990) прожил достаточно короткую жизнь - 51 год. Он вырос на Кольском полуострове. Школу окончил с золотой медалью, пытался учиться в различных вузах: на филологическом факультете МГУ, в Орехово-Зуевском, Владимирском, Коломенском пединститутах, но был отовсюду отчислен.

Работал грузчиком, разнорабочим, бурильщиком, сторожем в вытрезвителе, монтажником кабельных линий телефонной связи на всей территории СССР. На этих кабельных работах осенью 1969 года (по другим данным - весной 1970 года) и была создана самая знаменитая книга писателя "Москва - Петушки".