В Губернском театре состоится премьера спектакля "Много шума из ничего"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский Губернский театр в субботу на Малой сцене представит третью премьеру этого сезона - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Много шума из ничего" режиссера Анны Горушкиной, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Все персонажи в моей истории движимы любовью, но кому-то дано испытать это чувство, а кто-то просто не способен любить. Кто-то созидает, а кто-то разрушает, как Дон Хуан. Кто-то способен рискнуть статусом, благополучием и комфортом ради любимого человека, а кто-то стремится лишь уничтожать и мстить", - привели в пресс-службе слова режиссера. Горушкина отметила, что Шекспир неспроста разворачивает свою историю на фоне послевоенного города, ведь люди после войны искренне жаждут мира и любви, и им так сложно поверить в счастье, и так легко - в горе.

В спектакле заняты два состава актеров, в частности Александр Фролов / Андрей Щеткин исполняют роль Дона Педро, Сергей Медведев / Василий Шмаков - Дона Хуана, Андрей Щеткин / Евгений Сыркин - Клавдио, Ирина Токмакова / Юлия Пилипович - Геро. Хореографом выступил Сергей Захарин, музыку написал композитор Михаил Шкирман.

Впервые эта пьеса Шекспира была поставлена более 400 лет назад. Согласно сюжету, после войны в город возвращаются победители во главе с принцем Доном Педро. Друг принца, граф Клавдио, влюблен в Геро. Принц соглашается помочь Клавдио сосватать Геро. Уже назначена свадьба влюбленных, но у брата принца Дона Хуана другие планы.

Премьерные показы состоятся 27 и 28 ноября. Для Анны Горушкиной эта постановка станет первым опытом в жанре комедии. Ранее она ставила в Московском Губернском театре драму "Вид с моста" А. Миллера, "Бесконечный апрель" Я. Пулинович и "Сердце матери" по К.Чапеку, а в Театре им. Вахтангова - "Платонов. Рассказы" и "Рождество на чердаке" по рассказам О. Генри.