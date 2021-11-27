Якутские фильмы по сборам в 2021 году побили рекорд допандемийного 2019 года

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Киносборы снятых в 2021 году в Якутии фильмов составили 56 млн рублей против 44 миллионов в 2019 допандемийном году. Об этом сообщил в субботу первый замминистра культуры республики Владислав Левочкин на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", назвав этот результат рекордным для региона.

"В 2021 году <...> мы даже побили рекорды 2019 года, до пандемии. Собрали в этом году 56 млн рублей сборов, хотя в 2019 году у нас было 44 млн", - сказал Левочкин.

За неполный год выпущено 12 кинокартин, сказал он. Самым значимым событием года стал выход во всероссийский прокат исторической ленты "Тыгын Дархан", который снимался к юбилею республики. Бюджет фильма составил 255 млн рублей, в массовке участвовали 10 тыс. якутян.

Форум проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября. Он посвящен развитию креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа. Мероприятие проходит в рамках международного Года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы - ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.