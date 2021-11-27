В Красноярске в 2022 году восстановят студию кинохроники

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Студию кинохроники планируют восстановить в Красноярске в 2022 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин в субботу на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь".

"Мы восстанавливаем студию кинохроники, почти 30 лет кинохроники не было <...>. Как минимум, в первом квартале у нас возродится "Енисейский меридиан". Это киножурнал был", - сказал он.

Документальный ежемесячный киножурнал "Енисейский меридиан" ранее освещал все значимые события в крае. Как пояснила генеральный директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Енисей кино" Ирина Белова, студию кинохроники восстановят на базе "Енисей кино".

"Будем снимать историю края, чтобы фильмофонд края пополнялся на долгие годы", - сказала она.

Также Нелюбин сообщил о планах начать летом 2022 года съемки проекта, относящегося к большому кино. Подробности он не озвучил, сославшись на суеверие автора.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.