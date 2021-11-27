Минкульт будет поддерживать создание профессиональных лабораторий при кинофестивалях

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Финансирование кинофестивалей и кинопремий в России не будет меняться, планируется развивать качественный подход к их проведению. В частности, нужно мотивировать кинофестивали создавать на своей базе лаборатории научно-популярного, документального кино или дебютов. Такое мнение высказала ТАСС глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко в кулуарах I Международного кинофестиваля "Форма жизни".

"Наша задача - не количество кинофестивалей, тем более что финансирование меняться не будет, а качественный подход. Мы хотим мотивировать фестивали создавать на своей базе лаборатории научно-популярного, документального кино, лаборатории дебютов. Будем поддерживать профессиональное направление", - сказала Максимченко.

Она отметила, что в 2021 году было проведено 55 кинофестивалей и пять кинопремий. Список на следующий год не сформирован, однако планируется много событий в честь 90-летнего юбилея режиссера Андрея Тарковского.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль проходит на площадке технопарка Morion Digital, а также в нескольких кинотеатрах и домах культуры Перми.