Театры из семи городов России стали финалистами конкурсной программы фестиваля "Арлекин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Театры из семи городов России стали финалистами конкурсной программы XIX фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин", который пройдет в Петербурге 17-26 апреля 2022 года. Свой выбор огласил в субботу экспертный совет премии.

"Эти постановки выбраны из 116 спектаклей российских театров, приславших свои заявки. И нас порадовала география финалистов, среди которых, наряду с театрами двух столиц, награды "Арлекина" будут оспаривать театральные труппы из Казани, Севастополя, Вологды, Канска и Нягани Ханты-Мансийского автономного округа", - сообщила ТАСС директор-распорядитель Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин" Марина Корнакова.

Так, Казанский ТЮЗ прошел в финал со спектаклем "Иваново детство" режиссера Антона Федорова, а Севастопольский ТЮЗ покажет трагическую буффонаду по гоголевской повести "Нос" в постановке петербурженки Яны Туминой, уже побеждавшей на "Арлекине". Няганский ТЮЗ привезет в Петербург драму "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?", поставленную Иваном Пачиным.

Вологодскому областному ТЮЗу предстоит показать спектакль "35 кило надежды. Откровенный монолог маленького человека" в постановке Аллы Петрик и Василия Лимонова. Канский драматический театр (Красноярский край), выигравший премию "Арлекин" на предыдущем фестивале, привезет спектакль "Лето пахнет солью" режиссера Александры Ловянниковой. На эту постановку фестиваль выделил театру за победу 1 млн рублей с правом попасть в финал вне конкурса.

Москвичи оказались в финале за спектакли "Василисса. Роуд муви по русскому фольклору" Российского академического молодежного театра (режиссер Филипп Гуревич) и "Сахарный ребенок" Творческого центра "Среда" и Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда, где эту постановку осуществила Полина Стружкова.

Вновь попал в число избранных петербургский Упсала-Цирк под руководством Ларисы Афанасьевой, поставившей спектакль "Перья. Новый цирк". Петербургский Большой театр кукол претендует на награды за спектакль Марии Критской "Полюс Амундсена. Заполярная экспедиция".

"Арлекин" - самая авторитетная российская театральная премия за спектакли для детей. Ее неофициально называют "детской Золотой маской". Благодаря фестивалю много молодых перспективных режиссеров страны пришло в детский театр. Ежегодно главной площадкой праздника становится детский музыкальный театр "Зазеркалье", в недрах которого в 2004 году зародился этот проект. В октябре 2008 года учредителем российской национальной премии и фестиваля "Арлекин" стал Союз театральных деятелей России.