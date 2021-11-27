Воссоединившиеся основатели группы "Земляне" объявят о концертном туре весной

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Классический состав группы "Земляне" будет готов объявить в апреле-мае 2022 года о концертном туре. Об этом в субботу заявил экс-барабанщик и художественный руководитель коллектива Владимир Киселев в эфире телеканала НТВ.

"Сначала будет выступление на "Золотом граммофоне", после этого мы презентуем пластинку новую, то есть мы так растягиваем удовольствие, и, думаю, к апрелю-маю мы уже объявим о концертном туре, - сказал он. - <...> Мы будем дифференцировать: концерт будет, во-первых, длинный, большой, с симфоническим оркестром, с хором Александрова, поэтому мы будем делать так, чтобы все, что за 45 лет было, люди увидели и услышали".

"На церемонии "Золотой граммофон" мы впервые исполним вместе с Юрием Антоновым песню "Поверь в мечту", - сказал ТАСС Киселев.

Всего, по его словам, "Земляне" представят четыре премьеры. Ранее в пресс-службе "Русской Медиагруппы" ТАСС сообщили, что основатели популярной советской музыкальной группы "Земляне" выступят вместе 10 декабря на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве.

Пик славы коллектива "Земляне" пришелся на 1980-е годы. Такие композиции, как "Поверь в мечту", "Прости, Земля", "Каскадеры", "Трава у дома", стали визитной карточкой коллектива. С конца 1980-х годов под брендом "Земляне" стали выступать другие музыканты. При этом Владимир Киселев остается продюсером группы.