Гран-при кинофестиваля в Мурманске получил фильм финского режиссера "Купе №6"

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Лента "Купе № 6" (Hytti № 6), выбранная в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар", взяла главный приз международного кинофестиваля "Северный характер", который ежегодно проводится в Мурманске. Это первое появление картины, поставленной финским режиссером Юхо Куосманеном, в конкурсной программе российских фестивалей.

Фильм "Купе № 6" рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей - финской студентки и российского шахтера - из Москвы в Мурманск. Главные роли исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Ранее картина стала обладателем гран-при Каннского международного кинофестиваля.

"Жюри было единогласно. Часто бывает так, что картина понравилась или не понравилась, а когда она потрясает, и ты выходишь потрясенный. В этом фильме произошло какое-то чудо, мы на машине времени попали в 90-е годы. Я не знаю, как этот режиссер из Финляндии так точно передал ту атмосферу, которая была в России: детали, нюансы, музыка. Блестящие актерские работы", - сказал, объявляя победителя, председатель жюри фестиваля "Северный характер-2021" режиссер и сценарист Алексей Рудаков.

В этом году самый северный фестиваль России состоялся в тринадцатый раз. "Северный характер" одновременно проходил сразу в трех странах. В течение трех дней помимо российского Мурманска фильмы "Северного характера" увидели за рубежом - в шведском Лулео и норвежском Тромсе. Свои работы на конкурс представляли кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. В этом году в программе фестиваля в общей сложности - рекордные 89 картин.

Кинопоказы в Мурманске проходили на нескольких площадках, в том числе в библиотеках и музеях. Впервые в рамках фестиваля в Мурманске открылись два уличных кинотеатра. Мероприятия были организованы при соблюдении всех коронавирусных ограничений. Фестиваль "Северный характер" прошел при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Фестиваль вошел в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Оператором выступил Фонд Росконгресс.