"Известия": умер Александр Градский

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По ее информации, артист умер в 02:10.

Ранее в пятницу газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.

Градский - певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др.