Концепцию развития кинематографа планируют принять в 2022 году

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Заседание правительственного совета, на котором рассмотрят концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года, планируется провести до конца 2021 года. Как сообщила ТАСС глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, в концепцию планируется включить мероприятия по децентрализации производства фильмов, экспорту продуктов отечественного кинематографа, а также по развитию кинообразования.

"Заседание правительственного совета по кинематографии планируется провести до конца года. Концепция дорабатывается на уровне индустрии, вносятся актуальные данные, связанные с пандемией. Я уверена, что в следующем году мы ее примем", - отметила Максимченко в кулуарах международного кинофестиваля "Форма жизни". По ее словам, концепция - это "комплексный подход к развитию кинематографии, это образование, это дистрибьюция, в том числе и экспорт".

Как отметила Максимченко, в Минкультуры РФ считают необходимым произвести децентрализацию производства фильмов. Планируется создать комплексную программу по развитию кинопроизводства в каждом регионе, в том числе через развитие региональных киностудий, но не только за счет государства. "Кинопроизводство должно иметь коммерческую структуру, а не развиваться за счет государства. Государство может поддерживать отдельные проекты фильмов", - подчеркнула Максимченко.

Она отметила, что при создании концепции учитывалось стремительное развитие российской киноиндустрии. О нем свидетельствует в том числе и успех отечественных фильмов на международном рынке. Так, они были отмечены большим количеством наград и номинаций на фестивалях. Кроме того, по ее словам, об успехе российского кино свидетельствуют также высокие продажи за рубежом и востребованность фильмов на онлайн-платформах.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль проходит на площадке технопарка Morion Digital, а также в нескольких кинотеатрах и домах культуры Перми.