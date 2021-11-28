Память Александра Градского могут увековечить в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Табличку в память о композиторе, певце, народном артисте России Александре Градском, который умер в воскресенье в возрасте 72 лет, могут установить в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Это огромная утрата. Это боль миллионов людей, поклонников, коллег. Человек, который, конечно, уникален. Внес огромнейший вклад в нашу культуру: в музыкальную культуру, в театральную. Конечно, и память его должна быть увековечена не только его музыкой, <...> но и, конечно, я уверен, табличка на доме [появится]. Наверняка с таким предложением к нам обратятся. Конечно, будем поддерживать", - сказал Герасимов.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область). В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".