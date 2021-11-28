{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Александр Градский

Память Александра Градского могут увековечить в Москве

На его доме в столице могут повесить памятную табличку
Александр Градский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Александр Градский
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Табличку в память о композиторе, певце, народном артисте России Александре Градском, который умер в воскресенье в возрасте 72 лет, могут установить в Москве. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

На эту тему
Биография Александра Градского
Биография Александра Градского

"Это огромная утрата. Это боль миллионов людей, поклонников, коллег. Человек, который, конечно, уникален. Внес огромнейший вклад в нашу культуру: в музыкальную культуру, в театральную. Конечно, и память его должна быть увековечена не только его музыкой, <...> но и, конечно, я уверен, табличка на доме [появится]. Наверняка с таким предложением к нам обратятся. Конечно, будем поддерживать", - сказал Герасимов. 

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область). В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".

Теги
РоссияГрадский, Александр БорисовичУмер Александр Градский
Умер Александр Градский
Умер Александр Градский
Ему было 72 года
Умер Александр Градский
Читать полностью