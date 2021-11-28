Неделя российского кино открылась в Лондоне фильмом "Капитан Волконогов бежал"

ЛОНДОН, 28 ноября. /Корреспонденты ТАСС Илья Дмитрячев, Мария Пилипенко/. Шестая Неделя российского кино (Russian Film Week) открылась в столице Великобритании драмой Алексея Чупова и Наташи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал". Открытие смотра, который впервые за два года проводится в очном формате, состоялось в крупнейшем одноэкранном кинотеатре Лондона - Odeon Luxe на Лестер-сквер, где уже почти 50 лет проходят главные британские кинопремьеры.

В этом году на суд зрителей будет представлено 23 полнометражных и 19 короткометражных фильмов, причем организаторы намерены познакомить британцев со всем жанровым разнообразием российской киноиндустрии - от документалистики до боевиков. Среди включенных в программу картин: "Петровы в гриппе" (2021) Кирилла Серебренникова, "Грех" (2019) Андрея Кончаловского и "Девятаев" (2021) Тимура Бекмамбетова.

"Мы верим в наш формат, в российскую культуру и российское кино, - рассказал корреспондент ТАСС основатель и генеральный продюсер Недели российского кино Филип Перкон. - Мы пробовали проводить онлайн-формат в прошлом году, он работает, но не сравним с офлайн-форматом, поэтому при первой возможности устроить фестиваль мы за нее схватились, пусть показатели будут на 50% от того, что было раньше, но мы его проводим".

Как рассказал Перкон, в 2019 году неделю кино посетили более 10 тыс. человек или около 13 тыс., если учитывать бесплатные мероприятия. "В этом году мы рассчитываем где-то на 6 тыс. человек", - сообщил он. Снижение показателей Перкон объяснил объективными факторами, связанными с пандемией коронавируса.

Сложностям вопреки

"В течение 18 месяцев не проводились никакие фестивали. Поэтому сейчас все проводят или хотят организовать смотры кино, и многие ищут возможность сделать это в последнюю минуту. Одновременно кинотеатры, которые были закрыты полтора года, набрали кучу долгов и находятся в печальном состоянии. Они стали отказываться от проведения фестивалей, потому что они не приносят так много денег от продажи билетов, как зрительское кино", - сообщил Перкон.

К росту цен, нехватке площадок и потере части финансирования прибавляется невозможность обеспечить "звездный кинодесант" из России. "Если раньше у нас на фестиваль приезжали из России около 200-250 человек представителей киноиндустрии, то в этом году у нас будет порядка 15 человек. Вакцина "Спутник" в Англии не признается, и никто не может позволить себе провести сначала шесть дней на карантине, а потом три-четыре дня участвовать в фестивале. Для людей в индустрии это и дорого, и сложно, и неудобно", - пояснил организатор недели кино.

"Но все по-прежнему масштабно, и наш фестиваль остается самой большой в мире за пределами России панорамой российского кино", - сказал Перкон.

Мнение представителей киноиндустрии

Среди гостей из РФ, сумевших добраться до Великобритании, оказались режиссер Михаил Идов, который привез в Лондон свой фильм "Джетлаг", и его супруга Лили Идова, выступившая сценаристом комедийной ленты. "Для нас с Лили этот фестиваль - не только шанс показать "Джетлаг" британским друзьям и коллегам, но, если честно, еще и самим посмотреть в замечательных лондонских кинозалах предельно внятную подборку лучшего российского кино, которое иначе долетело бы до нас максимум на малом экране", - сообщил корреспондент ТАСС Идов.

На открытии фестиваля присутствовал и продюсер фильма "Петровы в гриппе" Илья Стюарт. "Локальные фестивали и нишевые киносмотры, которые посвящены исключительно российскому кино и которые базируются в разных городах всего мира, - очень важная часть экосистемы российской киноиндустрии, - рассказал он корреспонденту ТАСС. - Я уже несколько лет подряд с удовольствием приезжаю на русскую неделю кино в Лондоне. Несколько лет назад фильм нашей компании Hype Film и режиссера Кирилла Серебренникова "Ученик" получил здесь приз за лучший фильм. Приятно, что для российского - и не только - сообщества Лондона это мероприятие стало частью культурной жизни, и особо важно дарить зрителю возможность смотреть российское кино на больших экранах, тем более на фоне пандемии, и непростого времени для авторского кинематографа в целом".

"Для новой картины Серебренникова "Петровы в Гриппе" киносмотр в Лондоне - это еще одна площадка, благодаря которой мы движемся к кинотеатральному релизу в Великобритании в начале следующего года", - добавил он.

Сценарист Алексадр Цыпкин, который не первый раз принимает участие в лондонской неделе кино, в свою очередь сказал: "Здорово, что в Лондоне у русскоязычной публики есть возможность познакомиться с новинками российского кинематографа, получить впечатления. Кинематограф развивается достаточно быстрыми темпами, российское кино выходит на международную арену".

О наградах

5 декабря, в день завершения Недели кино, по традиции будут вручены премии "Золотой единорог" в разных номинациях. Ее лауреатами в прошлые годы становились уже упомянутый "Ученик", а также ленты "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

На звание лучшего фильма за два года претендуют "Капитан Волконогов бежал", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Джетлаг", "Общага" Романа Васьянова и другие. Среди проектов, которые представлены в номинации "Лучший сценарий", "Петровы в гриппе", "Француз" Андрея Смирнова.

Лучшим актером могут назвать Юру Борисова, Мераба Нинидзе, Константина Хабенского, лучшей актрисой - Светлану Ходченкову, Чулпан Хаматову, Викторию Исакову и других артистов. Также жюри под председательством британского критика Анны Смит определит победителей в номинациях "Лучший восходящий талант", "Лучший дебют", "Лучший иностранный фильм с российской тематикой", "Лучший анимационный фильм".