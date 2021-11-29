Неделя торгов предметами русского искусства начинается в Лондоне

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Торги предметами русского искусства начинаются в понедельник в Лондоне, коллекционерам будут представлены различные лоты - от картин признанных русских мастеров до коллекции изделий Карла Фаберже.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них достигает нескольких десятков миллионов долларов.

Малявин и Рерих

По традиции начнет торги в понедельник Christie's, предложив картины Филиппа Малявина, Николая Рериха, Сергея Чехонина, Ивана Айвазовского, Константина Коровина и других мастеров живописи.

Творчество Малявина (1869-1940) будет представлено на аукционе четырьмя работами. Как отметили в аукционном доме, в них он виртуозно запечатлел радостный дух русской крестьянской жизни. Покинув РСФСР в 1921 году и больше не вернувшись на родину, Малявин черпал вдохновение в русской крестьянской тематике на протяжении всей своей художественной карьеры за границей. Сразу две представленные работы посвящены смеющимся и танцующим русским крестьянкам, которые заняли видное место в его творчестве. Картина "Смех" оценена в £120-150 тыс. ($160-200 тыс.), а "Сдержанный смех" - в £40-60 тыс. ($54-80 тыс.).

Внимания заслуживает подборка из пяти картин азиатской экспедиции Рериха (1874-1947), осуществленной в 1925-1929 годах, которые уйдут с молотка по отдельности. Так, эстимейт пейзажа "Равнина Депсанг" составляет £60-80 тыс. фунтов (80-107 тыс. долларов), а изображение тибетского ламы - £50-70 тыс. ($67-94 тыс.).

Привлекает внимание и полотно Айвазовского (1817-1900) под названием "Генуэзские башни на Черном море", которое участвовало в 120-й выставке картин художника в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Его оценка составляет £700-900 тыс. ($940 тыс. - 1,2 млн). Полотно Коровина (1861-1939) "В саду" оценено в £500-700 тыс. ($670-940 тыс.).

"В плане живописи, я думаю, что мы увидим хороший интерес к отдельным лотам, и, несмотря на коронавирус, все оценки отражают состояние сегодняшнего рынка и должны привлечь покупателей, ожидания самые позитивные", - сообщила корреспонденту ТАСС руководитель аукциона русского искусства Christie’s Александра Бабенко.

Коллекция Гарри Вульфа

В секции декоративно-прикладного искусства будет выставлен целый ряд выдающихся произведений фирмы Фаберже, включая резную фигурку мыши сони из агата, украшенную серебром, золотом и сапфирами с оценкой £80-120 тыс. ($110-160 тыс.). Помимо этого, на аукцион выставляется подборка редких серебряных ковшей и ранних эмалей середины XVII-XVIII веков из коллекции музыканта Мстислава Ростроповича и его супруги певицы Галины Вишневской.

Отдельно аукционный дом реализует в понедельник коллекцию произведений фирмы Фаберже из 86 лотов, собранную британским бизнесменом Гарри Вульфом, с общей оценочной стоимостью £2,2-3,2 млн ($3-4,3 млн). Коллекционерам будут предложены совершенно разные предметы - от камнерезных фигурок животных и рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений.

Петров-Водкин от Sotheby's

Sotheby's, который проведет аукцион 30 ноября и 1 декабря, выставит на торги "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939). Его оценочная стоимость составляет £2,5-3,5 млн ($3,3-4,7 млн). В аукционном доме отмечают, что это "знаковая картина одного из ярчайших представителей русского искусства XX века, написанная в тот же период, когда было создано знаменитое "Купание красного коня".

Коллекционерам среди прочих лотов будет также предложен пейзаж Алексея Саврасова "Волга в окрестностях Юрьевца" из частной французской коллекции. Его эстимейт составляет £800 тыс. - 1,2 млн ($1,1-1,6 млн). Два итальянских пейзажа Айвазовского оценены в £600-800 тыс. фунтов ($800 тыс. - 1,1 млн).

В сессии декоративно-прикладного искусства выделяются драгоценности, ранее принадлежавшие княгине Марии Павловне, например портсигар Фаберже из золота, позолоченного серебра и эмали с оценкой £10-15 тыс.($12-20 тыс.) и подвесной медальон-яйцо Фаберже (£8-10 тыс.).

На торги выставлена фиалка от мастеров Фаберже, купленная в Лондоне в 1908 году за £32. Сейчас эксперты оценивают эту работу в £250-350 тыс. ($330-470 тыс.).

Работы нонконформистов

Отдельные торги будут посвящены советскому неофициальному искусству. Они намечены на 1 декабря. Центральным лотом называется монументальное полотно Эрика Булатова "Небо и море". Эту работу, созданную в 1985 году, в аукционном доме называют "классическим примером позднесоветского периода в творчестве легендарного художника". Ее предварительная оценка составляет £600-800 тыс.

На торгах в Лондоне будут представлены две важные работы Ильи Кабакова из его знаменитой серии "Десять персонажей". Так, 32 оригинальных рисунка из альбома "Полетевший Комаров" оценены в £150-200 тыс., а инсталляция "Композитор", представленная в 1988 году на выставке в Нью-Йорке как часть первой масштабной инсталляции мастера, - в £250-350 тыс.

Екатерина II и вакцинация

MacDougall's среди прочих лотов выставит на торги письмо русской императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы. Послание на двух страницах будет предложено вместе с портретом императрицы кисти Дмитрия Левицкого, а оценка лота составляет £800 тыс. - 1,2 млн.