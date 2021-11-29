Российский фильм "Надо мною солнце не садится" стал победителем фестиваля БРИКС в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой стал одним из победителей на VI кинофестивале стран БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР), который прошел в рамках 52-го Индийского международного кинофестиваля в индийском штате Гоа в гибридном формате. Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе Министерства информации и телерадиовещания Индии, победу на фестивале, завершившемся в воскресенье вечером, российский фильм разделил с лентой из ЮАР "Баракат" режиссера Эми Джефты.

Награду за лучшую режиссуру получила Лусия Мурат из Бразилии, снявшая документальный фильм "Ана". Известный индийский актер Дхануш получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Асуран", бразильская актриса Лара Болдорини награждена за лучшую женскую роль в ленте "На колесах".

Как ранее сообщили ТАСС в организационном комитете форума, программа стран БРИКС в этом году названа фокусной программой Гоанского кинофестиваля. Россия также была представлена лентами "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова.

Кроме того, в различных программах гоанского фестиваля были показаны российские фильмы "Огонь" Алексея Нужного, "Китобой" Филиппа Юрьева, "На острие" Эдуарда Бордукова и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Также в рамках программы "Ретроспектива" был продемонстрирован ряд советских кинолент.

В этом году в рамках международной секции фестиваля были показаны 148 фильмов из 73 стран. Всего в различных программах фестиваля, в том числе ретроспективных и внеконкурсных, были представлены более 300 фильмов.