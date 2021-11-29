Режиссер рассказал, как создавался фильм "На близком расстоянии"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фильм "На близком расстоянии", действие которого разворачивается в разгар пандемии, а одну из главных ролей играет Ксения Раппопорт, создавался в диалоге с оскароносной драмой "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Об этом в интервью ТАСС рассказал режиссер Григорий Добрыгин.

По сюжету картины "На близком расстоянии", известная актриса находит у порога квартиры курьера из Средней Азии. На время болезни молодого человека она позволяет ему остаться: постепенно курьер начинает весьма свободно чувствовать себя в чужом доме. Режиссер рассказал, что думал о связи своей работы с драмой "Паразиты", которая рассказывает о малоимущей семье, живущей в доме богачей. "Даже могу сказать, что фильм "На близком расстоянии" создавался и существует в диалоге с "Паразитами", - поделился Добрыгин.

Роли в его проекте исполнили Ксения Раппопорт и непрофессиональный актер Нурбол Уулу Кайратбек, которого режиссер нашел в настоящей курьерской службе. "Чтобы попытаться понять среду, в которой живет герой моего фильма, я пошел работать курьером. Это было скорее наблюдение, опыт, который дал возможность рассказать и показать все чуть точнее. У курьерских служб есть свои чаты, куда меня добавили спустя некоторое время. Я даже не думал, что у меня в руках окажется такая большая кастинг-база, где я и нашел Нурбола, просто по фотографии", - рассказал Добрыгин.

Режиссер отметил, что не считает необходимым наличие актерского образования для такого кино, которое ему нравится смотреть и снимать. Непрофессиональному артисту он лишь предложил "способ существования" в пространстве фильма и иногда его направлял.

"Нурбол отлично справился. Он чуткий и внимательный человек. При желании он мог бы продолжать заниматься актерской деятельностью. Нурбол не робел перед камерой, потому что ему было все равно, он не знал, кто такая Ксения [Раппопорт]. На площадке у него не было авторитетов, и это отсутствие авторитетов среди коллег и партнеров позволяло ему чувствовать себя спокойно и свободно. Полагаю, для Ксении это тоже был любопытный опыт: постоянно находиться в кадре с непрофессиональным артистом. Актеры, известные или не очень, при встрече на площадке все равно превращаются в красивых птиц, которые демонстрируют свои перья. Здесь этого делать не приходилось. Нурбол ничего не играл и Ксении в свою очередь пришлось от этого отказаться", - пояснил собеседник агентства.

Премьера картины "На близком расстоянии" состоялась в конкурсной программе российского фестиваля "Кинотавр" в этом году. Новый фильм Добрыгина выходит в прокат 2 декабря.