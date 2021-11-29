Первые эпизоды скринлайф-сериала Бекмамбетова по мотивам Ветхого завета показали в сети

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые шесть эпизодов скринлайф-сериала режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова с пересказом библейских историй показали в интернете, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Базелевс".

"В сеть выложили первые шесть эпизодов новой продюсерской работы Тимура Бекмамбетова - сериала iBible, в котором сюжеты Ветхого завета перенесены на экран смартфона и пересказаны на современный лад в формате скринлайф", - отметили в пресс-службе.

Создателей проекта консультировали историки и искусствоведы. Каждая история создана в сверхкоротком формате - от двух до четырех минут. Хрестоматийные библейские истории воссоздаются с помощью интерфейса различных приложений (Google Maps, Instagram, Tinder). При этом в сериале есть отсылки к живописным работам на библейские темы художников Ренессанса, а музыкальный ряд составлен из классических произведений.

Бекмамбетов стал режиссером первого пилотного эпизода, остальные серии были созданы в соавторстве с Ольгой Киангели, Романом Непомнящим ("Последний министр", "Он - дракон") и Андреем Шугаевым ("Профиль"). Озвучил проект актер и телеведущий Арсений Попов. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Как отмечает Бекмамбетов, создатели сериала пытаются вписать в современный контекст библейские сюжеты и рассказать эти истории языком новой цифровой и экранной реальности.

"iBible - это, с одной стороны, попытка пересказать вечные сюжеты так, как до нас никто не делал, придать им новое цифровое измерение. А с другой стороны, это всего лишь оммаж великим произведениям от современных цифровых художников с присущими интернет-культуре пост- и метаиронией. Этот проект просветительско-образовательной направленности, ведь сюжеты Ветхого завета - основа всей западной культуры", - привели в пресс-службе слова режиссера.