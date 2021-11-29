Умер мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Умер российский мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, сообщил ТАСС в понедельник киновед, историк анимации, сценарист, режиссер, художественный руководитель Национальной анимационной премии "Икар" Сергей Капков.

"Константин Романенко скончался 18 ноября", - сказал собеседник агентства. По его словам, супруга сообщила, что мультипликатор умер в результате разрыва аневризмы.

Романенко умер 18 ноября, но стало известно об этом только сегодня. Ему было 93 года.

Романенко работал над такими мультфильмами, как "Двенадцатая ночь", "Северная сказка", "Кот Леопольд. Клад кота Леопольда", "Кот Леопольд. Телевизор кота Леопольда", "Кот Леопольд. День рождения кота Леопольда", "Филипок", "Бюро находок" и другими.