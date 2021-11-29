Минцифры предлагает создать Фонд поддержки российских литераторов

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект указа президента РФ, в котором предложило создать Фонд поддержки российских литераторов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения мер дополнительной поддержки отечественной литературной деятельности и российских литераторов постановляю: считать целесообразным создание Фонда поддержки российских литераторов" , - отмечается в документе.

Уточняется, что учредителем фонда от имени Российской Федерации является Минцифры России. Формирование имущества фонда осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имущественного взноса Российской Федерации, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целями фонда в пояснительной записке называются "обеспечение мер дополнительной поддержки отечественной литературной деятельности и российских литераторов путем создания необходимых условий для творческой работы литераторов", а также "обеспечение целевого использования и сохранности передаваемого фонду ранее принадлежавшего Союзу писателей СССР и Литературному фонду СССР недвижимого имущества".

Высшим коллегиальным органом организации является совет фонда, который определяет приоритетные направления его деятельности, порядок использования его имущества, утверждает бюджет фонда. Председатель совета фонда назначается правительством РФ по согласованному с учредителем фонда по предложению Ассоциации союзов писателей и издателей.