Пейзаж Айвазовского продали в Лондоне за $1,15 млн

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Пейзаж Ивана Айвазовского (1817-1900) под названием "Генуэзские башни на Черном море" был продан в понедельник в Лондоне за 862,5 тыс. фунтов ($1,15 млн). Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые в настоящий момент проводит аукционный дом Christie's.

Речь идет о полотне, которое участвовало в 120-й выставке картин Айвазовского в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Его оценочная стоимость составляла 700-900 тыс. фунтов ($940 тыс. - $1,2 млн).

Полотно Константина Коровина (1861-1939) "В саду" нашло нового владельца за 742,5 тыс. фунтов ($990 тыс.), что превысило эстимейт, составлявший 500-700 тыс. фунтов ($670-940 тыс.). Выше оценочной стоимости была реализована и подборка из пяти картин азиатской экспедиции Николай Рериха (1874-1947), осуществленной в 1925-1929 годах. Так, изображение тибетского ламы было продано за 231,2 тыс. фунтов ($310 тыс.), что оказалось в несколько раз выше изначальной оценки в 50-70 тыс. фунтов ($67-94 тыс.). Пейзаж "Равнина Депсанг" был приобретен за 150 тыс. фунтов ($200 тыс.) при эстимейте в 60-80 тыс. фунтов ($80-107 тыс.).

Общая выручка от продажи картин составила 3,2 млн фунтов ($4,3 млн).

После этого аукционный дом проведет сессию торгов предметами декоративно-прикладного искусства. Коллекционерам будет предложен ряд выдающихся произведений фирмы Фаберже, включая резную фигурку мыши из агата, украшенную серебром, золотом и сапфирами, ее эстимейт - 80-120 тыс. фунтов ($110-160 тыс.). Отдельно аукционный дом реализует в понедельник коллекцию произведений фирмы Фаберже из 86 лотов, собранную британским бизнесменом Гарри Вульфом, ее общая оценочная стоимость - 2,2-3,2 млн фунтов ($3-4,3 млн). На торг выставлены совершенно разные предметы: от камнерезных фигурок животных и рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений.

Торги проводятся в рамках так называемой русской недели, которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо Christie's, торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них может достигать нескольких десятков миллионов долларов.