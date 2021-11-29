{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкультуры окажет поддержку организации Дней Пушкинской поэзии в Михайловском и Пскове

Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что "запланировано много мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ окажет поддержку организации Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в музее-заповеднике "Михайловское" и Пскове летом 2022 года. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова на встрече с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

"Безусловно, вся необходимая поддержка со стороны Минкультуры России будет оказана. Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в Михайловском. В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года", - привели в пресс-службе Минкультуры слова Любимовой.

Собеседники обсудили подготовку к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. "Запланировано большое количество мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича. Предстоит серьезная работа", - отметила Любимова.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что ежегодно в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское" и Пскове в первые выходные июня проводится большой поэтический праздник - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из главных литературных событий в культурной жизни страны, посвященных Пушкину. Программа мероприятия традиционно включает в себя множество ярких событий с чтением стихов поэта, концертами, выставками, спектаклями театральных, музыкальных и народных коллективов из разных уголков России, отметили в пресс-службе.

"В 2024 году мы отмечаем 225-летие Александра Сергеевича. В честь юбилейной даты нам необходимо приступить к подготовке проведения праздничных мероприятий в Псковской области. У нас уже есть конкретные предложения для того, чтобы это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому", - добавил он. По словам митрополита, на данном этапе прорабатывается возможность привлечения к участию в мероприятии режиссера Вячеслава Игнатова и представителей Литературного института имени А.М. Горького.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Ольга Ярилова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Теги
Россия
Новая российская хоровая музыка прозвучит на фестивале Sound Up в Москве
Вокальный ансамбль исполнит пять новых партитур российских композиторов разных поколений, сообщили в пресс-службе смотра
Читать полностью