Минкультуры окажет поддержку организации Дней Пушкинской поэзии в Михайловском и Пскове

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ окажет поддержку организации Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в музее-заповеднике "Михайловское" и Пскове летом 2022 года. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова на встрече с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

"Безусловно, вся необходимая поддержка со стороны Минкультуры России будет оказана. Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в Михайловском. В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года", - привели в пресс-службе Минкультуры слова Любимовой.

Собеседники обсудили подготовку к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. "Запланировано большое количество мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича. Предстоит серьезная работа", - отметила Любимова.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что ежегодно в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское" и Пскове в первые выходные июня проводится большой поэтический праздник - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из главных литературных событий в культурной жизни страны, посвященных Пушкину. Программа мероприятия традиционно включает в себя множество ярких событий с чтением стихов поэта, концертами, выставками, спектаклями театральных, музыкальных и народных коллективов из разных уголков России, отметили в пресс-службе.

"В 2024 году мы отмечаем 225-летие Александра Сергеевича. В честь юбилейной даты нам необходимо приступить к подготовке проведения праздничных мероприятий в Псковской области. У нас уже есть конкретные предложения для того, чтобы это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому", - добавил он. По словам митрополита, на данном этапе прорабатывается возможность привлечения к участию в мероприятии режиссера Вячеслава Игнатова и представителей Литературного института имени А.М. Горького.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Ольга Ярилова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.