В Москве прошла премьера фильма "Летчик"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Режиссер Ренат Давлетьяров, актеры Петр Федоров и Анна Пескова представили в понедельник фильм "Летчик", в основу которого легли истории военного времени. Премьера состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой - советский военный летчик Николай Комлев. Когда его самолет сбивают, Комлев оказывается в зимнем лесу. Чтобы выжить, ему нужно добраться до своих.

"Очень важный месседж: это не фильм об Алексее Маресьеве, - подчеркнул режиссер, выступивший также автором сценария картины. - Было девять летчиков с похожей историей, это собирательный образ. Мы сняли многие вещи, которые были описаны в воспоминаниях этих летчиков, но все они ушли при монтаже".

Тем не менее, на съемках драмы то и дело случались пересечения с историей советского героя. Часть сцен снимали в деревне Рабежа, в 3 км от которой совершил свою аварийную посадку Маресьев. Госпиталь снимали в усадьбе в Суханово, которая, как выяснилось уже в процессе съемок, в войну была реабилитационным госпиталем, где был после операции легендарный летчик. "Самолет, который снят в фильме, - это реальная боевая машина, которая участвовала в Великой Отечественной войне. Он принадлежал летчику Валентину Скопинцеву, который приземлился на льду, отчасти повторяя нашу историю", - добавил продюсер Влад Ряшин.

"Знаю, что многие пробовали снимать историю Маресьева, писали сценарий и останавливались, не найдя мотивации его подвига: почему он, собственно, хочет выжить? Если в жизни мы попадаем в такие условия, нам все понятно: мы хотим выжить ради жизни. В американских фильмах такие ребята выживают ради смерти, ради мести. Центр нашей истории - это жизнь, любовь. Это драматургически гораздо сложнее показать, но в этом больше русского", - заметил исполнитель главной роли Петр Федоров.

Фильм выйдет в прокат 2 декабря. Права на показ купили практически все страны Европы, а также США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, сообщил продюсер Дмитрий Пристансков.