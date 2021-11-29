Участие в международном кинофестивале "Свидание с Россией" в Вологде примут 80 фильмов

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. XII международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" пройдет в Вологодской области с 1 по 5 декабря, на него заявлено около 80 конкурсных и внеконкурсных работ. Впервые состоятся конкурс туристических роликов, мастер-классы и дискуссия о роли кино в продвижении туризма, рассказал ТАСС в понедельник генеральный продюсер фестиваля Александр Ильин.

"Фестиваль начал жизнь в 2010 году, предполагалось, что он будет путешествовать по городам России и рассказывать о них, о людях, о природе, истории, традициях, чтобы привлечь в первую очередь россиян, чтобы они больше ездили по родной стране. В этом году количество работ возросло на 20%, количество конкурсных фильмов увеличилось до порядка 40 и около 30-40 - внеконкурсных", - рассказал ТАСС Ильин.

По его словам, фестиваль состоялся в восьми регионах, последние несколько лет он проходит в Вологодской области. Поменялась и концепция фестиваля. "Из-за кризисов, пандемии, мировой политики и попыток создать образ России, как агрессивного соседа, мы включили в фестиваль идею создать международный бренд страны позитивной, доброжелательной, перспективной, безопасной и гостеприимной. Очень много наших фильмов участвуют во многих международных фестивалях. При помощи фильмов мы создаем имидж России, какой мы ее видим, а не такой, как хотят навязать некоторые зарубежные СМИ", - отметил генеральный продюсер.

Охват фестиваля расширился до примерно 60 регионов России и 40 зарубежных стран, количество просмотров работ увеличилось за 2020 год на 12%. В 2021 году впервые включен в программу конкурс туристических роликов по шести номинациям. Пройдут мастер-классы по детской анимации. Состоится также круглый стол по вопросам выживания отельного бизнеса во время ограничений в пандемию. Также состоится панельная дискуссия о роли профессионального кино в продвижении территорий и создании туристических брендов России.

О программе

По данным организаторов, основной площадкой офлайн-показов фестиваля в 2021 году станет юго-западная башня Вологодского кремля. Показы пройдут также в Великом Устюге, Череповце, Бабушкино, Вожеге. В программе заявлено более 80 документальных, художественных, анимационных фильмов, туристических видеороликов, круглых столов, мастер-классов, творческих встреч. Зрителями станут жители более 52 субъектов России и 30 стран мира. К трансляции с площадок фестиваля подключатся зарубежные центры науки и культуры, русские дома, учебные заведения по изучению русского языка.

Свои фильмы представили авторы из Камчатки, Алтая, Екатеринбурга, Татарстана, Крыма, Ханты-Мансийска, Воронежа, Саратова, Австралии, Сербии, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, США, Испании, Италии. Особый интерес у зрителей вызывает творчество Гарика Сукачева как режиссера, его фильм "То, что во мне" покажут в конкурсной номинации "В Россию за приключениями". Жюри фестиваля возглавит режиссер, кинооператор, создатель телеканала "Северный регион" вологжанин Дмитрий Чернецов, в состав жюри войдут режиссеры, киноведы, представители туриндустрии из России и Польши.

Половину работ покажут в привычных конкурсных номинациях "Летопись России", "В Россию за приключениями", "Фрески Севера". Внеконкурсные номинации - "Душа хранит", посвященная 85-летию поэта Николая Рубцова, и "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Откроет фестиваль показ художественного фильма Ивана Соснина "Иваново счастье", закроет - художественный фильм "Крошка" режиссера Сергея Тютина.

Онлайн-трансляции можно будет смотреть в прямом эфире на официальном сайте фестиваля https://www.svidaniesrossiey.ru/, портале "Культура в Вологодской области" cultinfo.ru и в группе областного Центра народной культуры. Вход на все офлайн-мероприятия свободный, но с соблюдением действующих правил посещения массовых мероприятий и по предъявлению QR-кода.