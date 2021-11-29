На выставке "Экспо-2020" в Дубае открылся фестиваль Moskino films festival

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кинофестиваль Moskino films festival открылся на международной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Фильмом открытия стала картина "Салют-7", рассказала ТАСС генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Ранее сообщалось, что киносеть "Москино" проведет с 29 ноября по 2 декабря фестиваль в Дубае. Показы пройдут в одном из самых больших кинотеатральных комплексов Ближнего Востока Vox Cinema Mall Of The Emirates. Картины представит делегация российских кинематографистов, которую возглавила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Сегодня мы открыли наш фестиваль. Был полный зал зрителей. Более того, не все желающие смогли попасть на фильм "Салют-7", - рассказала Мокрицкая.

Она добавила, что регистрация на остальные фестивальные показы завершилась за неделю до церемонии открытия.

"Для этого кинофестиваля были отобраны по-настоящему российские кинохиты последних лет. При составлении программы старались подобрать фильмы, где в основе каждого лежит реальная история, история успеха или преодоления. Мы хотели показать картины о наших выдающихся соотечественниках, с которыми хочется себя идентифицировать", - добавила Мокрицкая.

По ее словам, делегация Москвы сегодня также побывала на самой выставке "Экспо-2020". "Блестящую работу провели русские дизайнеры и креаторы. Наш павильон самый лучший. Очередь в него не уменьшается", - уточнила она.

О фестивале и киносети

На фестивале зрители увидят картины разных жанров - исторические, военные, приключенческие, спортивные, мелодрамы, драмы, комедии, в том числе фильмы: "Т-34" (режиссер Алексей Сидоров), "Салют-7" (режиссер Клим Шипенко), "Ледокол" (режиссер Николай Хомерики), "Поддубный" (режиссер Глеб Орлов), "Легенда №17" (режиссер Николай Лебедев), "Битва за Севастополь" (режиссер Сергей Мокрицкий), "Призрак" (режиссер Александр Войтинский).

По словам организаторов, этот фестиваль может стать новым важным этапом в развитии культурного обмена между Москвой и Дубаем.

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность" и "Москино Музеон". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.