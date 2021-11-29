В Северной Осетии прошла выставка объектов, построенных в СКФО по нацпроектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа представили на выставке в Северной Осетии объекты, построенные или отремонтированные в рамках реализации нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"Все регионы Северного Кавказа представили объекты, построенные в рамках нацпроекта "Культура", на выставке в национальной библиотеке Северной Осетии", - сказал собеседник агентства.

В экспозицию вошли сотни фотографий с разных регионов - домов культуры, библиотек и других объектов.На совещания заслушали доклады о реализации нацпроекта "Культура" в каждом из субъектов.

В Северной Осетии реализуется три региональных проекта: "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура").

"Министерство культуры России оказывает поддержку всем субъектам СКФО. Уверена, совместными усилиями будет в полной мере выполнена приоритетная задача нацпроекта - сделать культуру доступной для жителей каждого населенного пункта", - сказала на совещании заместитель председателя правительства Северной Осетии Лариса Туганова.