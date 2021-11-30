В Тель-Авиве презентовали книгу о генерале Красной армии Якове Крейзере

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Русском доме в Тель-Авиве в понедельник состоялся торжественный вечер, посвященный памяти генерала Красной армии Якова Крейзера, а также прошла презентация книги "Генерал Крейзер" Александра Энгельса в преддверии присвоения имени советского военачальника улице и площади в двух израильских городах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня у нас в Русском доме прошло знаменательное событие, мы презентовали проект по увековечиванию памяти в Израиле советского воина, генерала армии, Героя Советского Союза Якова Крейзера. Это уникально потому, что будут названы улица и площадь в двух израильских городах - Лоде и Ашдоде - в его честь, и это яркий пример в дальнем зарубежье того, когда не уничтожаются памятники и переименовываются улицы, а будут как раз названы улица и площадь в честь советского воина. Улица в городе Лод, названная в честь Якова Крейзера, будет открыта в ходе торжественной церемонии 1 декабря. Сегодня же мы презентовали большую книгу про Якова Крейзера авторства Александра Энгельса", - рассказал корреспонденту ТАСС глава Русского дома в Тель-Авиве Денис Пархомчук.

"Историко-биографическое исследование "Генерал Крейзер" - первая биография великого человека Якова Крейзера, первого командира Красной армии, удостоенного звания Героя Советского Союза летом 1941 года за то, что в боях на реке Березине он замедлил наступление немецких танков под командованием Гудериана. Фактически таким образом он позволил советскому командованию скопить силы и закрепиться на московском направлении", - рассказал в беседе корр. ТАСС автор книги о Крейзере Александр Энгельс. "Это большая книга, каждая страница которой - история подвига. Приходилось буквально по крупицам собирать о нем материал, удалось найти трех сослуживцев Крейзера, ныне живущих, которые поделились своими воспоминаниями об этом великом человеке. Особый интерес занимают фотоматериалы, которые при внимательном рассмотрении открывают все новые и новые страницы жизни этого человека", - поделился он.

"Благодаря этому прочтению удалось даже поправить многие неточности [в изложении биографии Крейзера] в статьях различного профиля", - продолжил Энгельс. "Отдельно хочу рассказать про историю одной фотографии, которую мне удалось получить благодаря сотрудничеству с ТАСС, ее сделал военный корреспондент, который от ТАСС был направлен на фронт, и негатив этой фотографии хранится в агентстве. На этой фотографии мы видим генерала Крейзера в штабе 57-й армии, но проблема была в том, что ранее она не была точно датирована. А сейчас мы можем точно датировать этот снимок - он мог быть сделан только второго или третьего февраля 1942 года", - рассказал он.

В памятном вечере в Русском доме в Тель-Авиве приняли участие посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, представители израильских ветеранских и общественных организаций, историки, дипломаты и журналисты.