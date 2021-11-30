Фильм "Крылья над Берлином" выйдет в прокат 28 апреля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Фильм "Крылья над Берлином" режиссера Константина Буслова о подвиге советских летчиков в августе 1941 года выйдет в отечественный прокат 28 апреля 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Каропрокат".

"Новый фильм режиссера Константина Буслова представит в российских кинотеатрах кинокомпания "Каропрокат" 28 апреля 2022 года", - сказали в компании.

Как сообщили в пресс-службе, официальный тизер ленты представили во вторник.

В основе сюжета лежит история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года. "Столь рисковая операция была необходима, поскольку советские войска начали отступать по всем фронтам, а фашисты уже бомбили Москву. Надо было разрушить миф о том, что противник непобедим", - добавили в кинокомпании.

Роли в картине исполнили российские актеры: Сергей Пускепалис сыграл генерал-лейтенанта Семена Жаворонкова, командующего операцией, в роли полковника Евгения Преображенского выступил Максим Битюков. Также в картине снялись Сергей Гилев, Гела Месхи, Александр Метелкин и другие.

28 апреля 1945 года началась боевая операция по штурму Рейхстага, она проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции. Бои продолжались до 1 мая, 2 мая капитулировали последние силы противника, оборонявшиеся в подвалах здания, завершилась ликвидация последних очагов сопротивления в городе.