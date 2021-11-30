На фестивале "Пять вечеров" 6-11 декабря в Москве представят музыку 46 композиторов России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Произведения 46 российских композиторов прозвучат на фестивале камерной музыки "Пять вечеров", который пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории с 6 по 11 декабря. Об этом во вторник сообщили в Союзе композиторов России, который является организатором мероприятия.

"Союз композиторов России представит музыку 46 композиторов из 13 регионов страны. В программе фестиваля как премьеры, так и уже известные слушателям сочинения российских авторов. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ", - сказано в сообщении.

Как отметила гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян, которую цитирует пресс-служба, в этом году поступило много новых сочинений, написанных специально для фестиваля. "Поэтому мы решили сыграть мировые премьеры российских авторов в два вечера, так что концертов будет шесть, а не пять, как в прошлом году", - сказала она.

Композитор и почетный председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что на фестивале прозвучат произведения авторов из разных городов, в том числе Вологды, Сургута, Уфы, Новосибирска, Ижевска, Перми. "Приятно, что будут сочинения коллег из регионов России, которые редко звучат с московской сцены. Форматы разные: камерная музыка, хоровой концерт, опусы с электроникой и видеоартом и даже целое отделение концерта для оркестра баянов и аккордеонов", - сообщил Чайковский.

На фестивале прозвучат премьеры сочинений Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, Алексея Сюмака, Анны Поспеловой, Николая Хруста, Антона Светличного и других композиторов, а также музыка Софии Губайдулиной, Владимира Тарнопольского, Марка Булошникова, Эльмира Низамова, Антона Танонова и Александра Клевицкого. Среди исполнителей будут ведущие музыканты - камерный хор Московской консерватории, Студия новой музыки, Московский ансамбль современной музыки, N'Caged, Intrada, Reheard, оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории.