Пейзаж Саврасова продали в Лондоне за $1,3 млн

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Пейзаж Алексея Саврасова (1830-1897) "Волга в окрестностях Юрьевца" был продан во вторник в Лондоне за £983 тыс. ($1,3 млн). Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые в настоящий момент проводит аукционный дом Christie's.

Картина из частной французской коллекции, которая была написана в 1870 году, оценивалась в £800 тыс. - £1,2 млн ($1,1-1,6 млн).

В соответствии с предварительными ожиданиями были реализованы два итальянских пейзажа Ивана Айвазовского (1817-1900). При ожидаемой стоимости в £600-800 тыс. ($800 тыс. - $1,1 млн), они в итоге нашли нового покупателя за £1 млн ($1,35 млн).

Топ-лот торгов, "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) был снят с торгов. Картина оценивалась в £2,5-3,5 млн ($3,3-4,7 млн). Оперативным комментарием аукционного дома по поводу причин такого решения ТАСС не располагает.

В настоящий момент торги продолжаются. Во второй половине дня коллекционерам будут предложены предметы декоративно-прикладного искусства. На торги будут выставлена, например, фиалка от мастеров Фаберже, купленная в Лондоне в 1908 году за £32. Сейчас эксперты оценивают эту работу в £250-350 тыс. ($330-470 тыс.). Выделяются также драгоценности, ранее принадлежавшие княгине Марии Павловне, в частности, портсигар Фаберже из золота, позолоченного серебра и эмали с оценкой £10-15 тыс. ($12-20 тыс.) и подвесной медальон-яйцо Фаберже (£8-10 тыс.).

Торги проводятся в рамках так называемой русской недели, которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо Sotheby's, торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них может достигать нескольких десятков миллионов долларов.