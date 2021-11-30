Русский ПЕН-центр назвал лауреатов премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил во вторник имена ее лауреатов. В 2021 году премия присуждалась в пяти номинациях, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-центре, который является учредителем премии.

"Победителями в номинации "Проза" стали: Светлана Василенко за цикл рассказов "Капустин Яр" и красноярский писатель Сергей Кузнечихин за книгу "Где наша не пропадала. Истории из жизни Петухова Алексея Лукича". Премию в номинации "Поэзия" жюри присудило Герману Власову за книгу "Серебряная рыба золотая". Избранные стихи: 2003 - 2019", - рассказали в ПЕН-центре.

Казахский поэт и прозаик, пишущий на русском языке, Бахыт Жан (Бахытжан Канапьянов) стал лауреатом в номинации "Дерево детства". Жюри отметило наградой его книгу повестей, рассказов и притч "Иноходец судьбы".

Победителем номинации "Бесценное достояние" стал абхазский прозаик Даур Начкебиа за рассказы "Жертвоприношение", "Сказка", "Колодец", переведенные самим автором на русский язык. Лучшей работой в номинации "Киносценарий" стала "Волосатая гусеница" по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Запретный плод" и "Дедушка", созданная киносценаристом и прозаиком Лилией Костенко.

"Пятый цикл нашей премии завершается. Оглядываясь на прошедшие годы, можно уверенно сказать: премия удалась! Лауреатами и финалистами становились как известные, так и несправедливо "обойденные", до попадания в списки нашего конкурса, писатели. Были и настоящие открытия. В нынешнем сезоне таким открытием стал сибиряк Сергей Кузнечихин", - цитирует оргкомитет председателя жюри премии, президента Русского ПЕН-центра Евгения Попова.

Член жюри, вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев подчеркнул разнообразность "палитры премии", которая объединяет самых разных авторов. "Искандер - живое, притягательное и объединяющее имя! Построенный им писательский дом - величественный мир. <…> Вместе с миром Искандера живут наши авторы и наша премия!", - заявил он.

Церемония вручения премии состоится 13 декабря.

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и др.

Писатель ушел из жизни в Москве 31 июля 2016 года.