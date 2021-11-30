Трек "Птичка" от HammAli & Navai стал самым популярным в России по версии Apple Music

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Песня "Птичка" исполнителей HammAli & Navai стала самым популярным треком в России в 2021 году, следует из рейтинга Apple Music.

"В отечественных чартах в 2021 доминировала лиричная поп-музыка. Это подтверждает самая популярная песня года "Птичка" от дуэта HammAli & Navai. В то же время зажглись новые звезды, например автор и исполнитель Ваня Дмитриенко с хитом "Венера - Юпитер", - говорится в сообщении.

Также в топ-10 популярных песен вошли треки "Снова я напиваюсь" от Slava Marlow, "Сияй" от Ramil’, Astronaut In The Ocean от Masked Wolf, от исполнителей Джарахов & Markul - "Я в моменте". Кроме того, в список вошли Miyagi & Andy Panda с песнями Minor и "Патрон", Моргенштерн с треком Cristal & Мoet, Скриптонит с треком "Чистый".

Среди наиболее популярных альбомов названа пластинка Yamakasi от Miyagi & Andy Panda.

В топ-5 вошли альбомы "Свистки и бумажки" Скриптонита, "Артем" от Slava Marlow, Pussy boy Егора Крита и "2004" Скриптонита.