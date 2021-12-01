Главные книги зимы. Что искать на ярмарке Non/fiction 2021 (а вскоре — и в магазинах)

Ежегодная книжная ярмарка Non/fiction в этом году проходит в 23-й раз и опять собирает лучшие издательства и главных представителей художественной, научной и научно-популярной литературы. В программе есть встречи с писателями, редакторами, переводчиками, семинары и паблик-токи — от обсуждения популярных книг до погружения в профессиональную среду (можно, например, обсудить новые технологии в издательствах или современное женское кино) и многое-многое другое. А мы рассказываем о книгах, которые вышли недавно и которые вы бы не хотели пропустить. Напоминаем, что посещение выставки возможно только при наличии QR-кода или действующего ПЦР-теста. Семь ключей к современному искусству Саймон Морли; Ad Marginem Новая работа британского художника и писателя — это огромное исследование изменчивого и разнообразного мира современного искусства. Автор изучает биографии и творчество представителей модернизма и постмодернизма, рассматривая их с разных точек зрения. Морли — один из немногих критиков, кто не преклоняется перед шедеврами классики, а анализирует их, делая порой неожиданные выводы. Транзит Рейчел Каск; Ad Marginem Работы Рейчел Каск — необычные романы, ее предыдущий "Контур" стал настоящим открытием, феноменом англоязычного автофикшна. В ее историях главных героев не существует, сюжет — условен, как и драматургия. "Транзит" — это гармоничное продолжение тех тем и размышлений, которые писательница затрагивала раньше. Однажды в Голливуде Квентин Тарантино; Индивидуум Эта книга — литературный дебют американского режиссера, ее сюжет основан на одноименном фильме Тарантино. Если вам понравилась эта картина и хочется снова окунуться (с другой стороны) в мир Голливуда 1969-го — то это отличный способ снова встретиться со старыми героями, узнать новые детали и, конечно, насладиться уникальным необычным юмором, за который кинорежиссера все и полюбили. Профессия: репортерка. "Десять дней в сумасшедшем доме" и другие статьи основоположницы расследовательской журналистики Нелли Блай; Индивидуум Писательница и предпринимательница Элизабет Кокран прожила захватывающую жизнь, но сначала прославилась как журналистка, писавшая под псевдонимом Нелли Блай. В название сборника вынесено ее расследование о произволе персонала психиатрической лечебницы, куда она проникла, прикинувшись умалишенной. В другой раз Кокран на полгода укатила в Мексику. Потом отправилась в кругосветку. Словом, материала набралось бы и сейчас, но штука в том, что Кокран родилась 157 лет назад. Клуб убийств по четвергам Ричард Томас Осман; МИФ

После выхода этого романа Осман стал одним из самых престижных авторов в Англии и получил множество премий. "Клуб убийств" стал однозначным бестселлером. Сюжет о таинственных убийствах в доме престарелых захватил не только критиков, но и читателей, очарованных искрометным юмором. Разоблачение Клаудии Дэниел Киз; Эксмо Дэниел Киз, автор удивительных психологических романов "Цветы для Элджернона" и "Таинственная история Билли Миллигана", снова погружает своих читателей в захватывающее, но мрачное приключение. Одно и то же убийство, одна и та же женщина с трагической и ужасающей судьбой, вынужденная смириться с этой развязкой, — попробуйте тоже разгадать все детали этого странного дела. Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности Сара Гэй Форден; Эксмо

В 2015 году Бекмамбетов выпустил знаковый для современного мира кино фильм "Убрать из друзей". Тогда зрители впервые познакомились с жанром скринлайф. Сейчас многие режиссеры используют этот экспериментальный метод. Как он зародился и как правильно работать в этом стиле, как к этому относятся в Голливуде и на больших кинофестивалях, рассказывает сам идеолог скринлайфа в своей книге. Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике Борис Акунин; Альпина Паблишер

Не думайте, что это какой-то учебник о том, как написать книгу, полный теории и скучных упражнений. Акунин, один из знаковых современных писателей, дает настоящий мастер-класс — как подобраться к этому непростому искусству, причем делает это на примере самого себя и других авторов, которые жили и работали в Англии. Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве НЛО Многие читатели знают Венечку Ерофеева по знаменитой "Москва — Петушки", но была ли эта книга столь автобиографичной, как о ней говорят? Составители этого сборника через поэмы автора, архивные документы, интервью и письма пытаются раскрыть другую, возможно, ранее никому не известную сторону Ерофеева, который до сих пор считается очень загадочной фигурой. Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране Людмила Федорова; НЛО Произведения Льва Толстого, Федора Достоевского или Антона Чехова часто привлекают современных режиссеров. Людмила Федорова предлагает разобраться, почему многие авторы из раза в раз обращаются к одним и тем же произведениям классиков, и осмыслить, как по-разному все они смотрят на общеизвестные сюжеты. "Ужас Мой пошлю пред тобою". Религиозное насилие в глобальном масштабе Марк Юргенсмейер; НЛО Классическая работа о связи религии и насилия, которая была впервые опубликована незадолго до терактов 11 сентября 2001 года, выдержала несколько переизданий и с тех пор стала еще актуальнее. Чтобы разобраться в этой связи, Юргенсмейер поговорил с религиозными радикалами в разных странах. Книга начинается с глав о фанатиках среди христиан, мусульман, сикхов и представителей других конфессий, а заканчивается анализом того, что их всех объединяет. Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда Уилл Смит, Марк Мэнсон; Бомбора



Уилл Смит никогда не скрывал ни своего происхождения, ни своего детства. Жизнь его протекала в опасном районе, отец его был жестоким человеком, а мать — очень несчастной. Но он смог вырваться из гетто и разрухи и стать одним из самых знаменитых актеров США. О своем пути, творчестве и своей жизни он откровенно рассказывает в первой автобиографии. Хождение по звукам 2.0 Лев Ганкин; АСТ

Журналист и критик Лев Ганкин уже больше пяти лет ведет одноименную передачу на радио "Серебряный дождь", а это — ее печатная версия. Ганкин — один из тех, кто может простым и доступным языком рассказывать о сложных вещах: как устроена музыка, почему некоторые достойные артисты бывают недооцененными, а еще — знакомит своих слушателей (и читателей) с необычными артистами. Хороших девочек не убивают Холли Джексон; АСТ

Еще один необычный триллер с неожиданной развязкой и запутанным сюжетом в нашей подборке. Старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби пытается разобраться в убийстве популярной девушки, которое произошло в школе. Все уверены, что это сделал ее молодой человек, но Пиппа считает, что что-то тут не так, и вместе с младшим братом осужденного начинает непростое расследование. Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее Мерлин Шелдрейк; АСТ, ОГИЗ

Жемчужина "грибного Возрождения", начавшегося на книжном рынке, одна из лучших научно-популярных книг 2020 года. Шелдрейк рассматривает грибы со всех возможных сторон. Сам он миколог, но в сносках попадаются даже работы французских философов-постструктуралистов: разговор не заканчивается на пенициллине и пиве. Если нужно выбрать одну книгу про грибы, то вот она. Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны Наталья Конрадова; АСТ, Corpus

​​​ Не "Земля, одержимая демонами" о России, но книга, которая отчасти проясняет интерес к экстрасенсам. Наталья Конрадова, соавтор замечательного проекта "Урал мари. Смерти нет", рассказывает про советские технологии: ЭВМ, систему ОГАС, лаборатории, где пытались разработать аппараты для телепатической связи, — и про мечты о новом, лучшем мире, который эти технологии помогут построить. Как собрать коллекцию современного искусства и не разориться Эрлинг Кагге; Гараж Арт-рынок, если смотреть на него со стороны, это совершенно непонятный мир, который существует по своим законам и суровым правилам: дилеры пытаются заработать больше денег, а есть те, кто торгует подделками или набивает цену. Что же делать начинающим коллекционерам, как вести себя на торгах, с кем общаться и как продать работу, когда на нее появился спрос, — можно узнать в этом издании. Ленинград: архитектура советского модернизма Гараж Образ Ленинграда, его постройки, авангардные советские здания всегда привлекали историков архитектуры, да и простых туристов. Этот путеводитель поможет разобраться в истории города не только на месте, но и вдалеке от этих памятников, ведь на страницах издания очень много иллюстраций и комментариев. День, когда мир перестал покупать Джеймс Б. Маккиннон; Рипол Классик Канадский журналист пытается разрешить главную дилемму современности: мы одержимы экономическим ростом, но из-за этого разрушаются экосистемы и меняется климат. Как быть, неясно. Маккиннон предлагает меньше потреблять. Тут многие усмехнутся, но лучше сначала прочитать, что Маккиннон, объездив весь мир, узнал у ученых, предпринимателей и обычных людей. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти Шошана Зубофф; Издательство Института Гайдара

Книга, которая вышла меньше трех лет назад, но уже стала классикой (во всяком случае, от словосочетания "надзорный капитализм" некуда деться). Зубофф пишет, что IT-корпорации, выудив наши личные данные через свои сервисы, создали ни много ни мало новый экономический порядок, который угрожает основным правам, свободам и самой демократии. Где-то мы это слышали краем уха, а у Зубофф доводы занимают почти 800 страниц. Капитал без границ: управляющие частным капиталом и один процент Брук Харрингтон; Издательство Института Гайдара

Неравенство доходов вызывает все больше интереса у экономистов и возмущение у обычных людей. Брук Харрингтон посмотрела на проблему под необычным углом. Она записалась на курсы управления частным капиталом и потом семь лет опрашивала десятки специалистов из этой сферы — то есть тех, кто делает богатых богатыми, обеспечивает движение капитала в экономике, но также проворачивает темные делишки и, в конце концов, поддерживает и усиливает неравенство как между людьми, так и целыми странами. Человек и его корова. Роковая экспедиция натуралиста Георга Стеллера Аура Койвисто; Паулсен



Поучительная биография врача и натуралиста XVIII века, который отправился с Витусом Берингом в Великую Северную экспедицию. У Командорских островов рядом с Камчаткой моряки встретили громадное неповоротливое существо с вкусным мясом. Его назвали стеллеровой коровой и полностью истребили всего за 27 лет. Казалось бы, истребили — ну что же. Но Койвисто клонит к тому, что прямо сейчас то же самое происходит с самыми разными видами, просто медленнее и незаметнее, и что лучше бы нам запомнить урок. Техника, или Обаяние прогресса Виктор Вахштайн; Издательство ЕУСПб

Российский социолог — о мире с Telegram, Uber, сервисами доставки и о представлениях, ими порождаемых (а часто воскрешаемых). Книга неисчерпывающая: в ней чуть больше 150 страниц, — и только знакомит с подходами к проблеме, что позволит вдумчивее читать разных поп-мыслителей вроде Юваля Харари с его "датаизмом". Квантовые миры и возникновение пространства-времени Шон Кэрролл; Издательский дом "Питер"