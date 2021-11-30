В Омске открылась выставка, посвященная семейной жизни Достоевского

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Выставка "Достоевские. Семейный альбом. Из Сибири - с любовью", приуроченная к двухсотлетию Ф. М. Достоевского, открылась во вторник в Омском областном музее изобразительных искусств М. А. Врубеля. Экспозиция познакомит жителей Омска, где знаменитый писатель провел четыре года на каторге, с малоизвестной стороной жизни Достоевского - его семьей.

"На этой выставке мы хотим показать Достоевского с незнакомой людям стороны. Мы привыкли видеть его как одинокого гения, а на самом деле это был очень живой, открытый к миру, к людям человек. Это одна из главных задач выставки", - рассказал журналистам заведующий отделом "Московский дом Достоевского" Государственного музея истории российской литературы им. Даля Павел Фокин.

По его словам, после смерти старшего брата Михаила Федор Достоевский стал главой всего рода. "И эту роль, эту миссию он выполнял до конца своей жизни, - рассказал Фокин. - Семья была большая: у него было семь братьев и сестер и 26 племянников и племянниц. И вся эта большая семья собиралась вокруг него, он со всеми общался".

На выставке по материалам музея истории российской литературы им. Даля представлены портреты самого писателя и его родственников и близких, а также виды мест, связанные с памятными событиями его семейной жизни - всего более 70 изображений. Большинство экспонатов - из собрания второй жены писателя Анны Достоевской, многие из них ранее не экспонировались, сообщили ТАСС в омском Минкультуры.

Изобразительный материал сопровождает краткий историко-литературный комментарий, составленный на основе писем Достоевского и воспоминаний его родственников. "Выставка представляет редкую возможность увидеть писателя в окружении тех, кто был ему дорог, кто вызывал внимание, тревогу, заботы, чьи поступки и судьбы оказывали влияние на его жизнь и творчество", - подчеркнул собеседник агентства.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от заключения в омском остроге.