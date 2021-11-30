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Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра дважды выступят в зале "Зарядье" в Москве

Оба концерта пройдут в формате "ковид-фри"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 5 декабря приедут в Москву с двумя концертами в зале "Зарядье" - дневным и вечерним. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда дирижера.

"Маэстро как всегда готовит насыщенную программу, которая порадует ценителей классической музыки. Пятого декабря в "Зарядье" будут исполнены Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича и Четвертая же симфония Антона Брукнера", - рассказали о программе организаторы.

Оба концерта пройдут в формате "ковид-фри", предупредили в пресс-службе. Зрителям вместе с билетом необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, перенесенное недавно заболевание или отрицательный ПЦР-тест.

Гергиев с 1996 года возглавляет Мариинский театр в Санкт-Петербурге. В 2018 году он также стал художественным руководителем нового зала в столице - "Зарядье". С тех пор у московской публики появилась возможность чаще встречаться с талантами Северной столицы.

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