Кинофестиваль Arctic Open войдет в коллаборацию с кинофестивалем "Край света"

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open войдет в коллаборацию с кинофестивалем "Край света", который проходит в Южно-Сахалинске и Калининграде, сообщил во вторник журналистам режиссер, продюсер, художественный руководитель "Гоголь-центра", генеральный продюсер "Края света" Алексей Агранович.

"Со следующего года фестиваль [в Архангельске] будет существовать как коллаборация двух фестивалей, - сказал Агранович. - Это третий регион, в котором мы будем работать. В этом регионе, в отличие от двух предыдущих, мы работаем в коллаборации с фестивалем Arctic Open. Никакого поглощения здесь нет, просто мы к взаимному, как мне кажется, интересу попытаемся сформулировать актуальную повестку, в которой фестиваль может существовать на этой территории".

В Калининграде действует фестиваль "Край света. Запад", на Сахалине - "Край света. Восток". По словам Аграновича, в проекте планируются еще две составляющие: север и центр. Как он отметил, это не означает поглощение одного кинофестиваля другим. "Нет никакого поглощения, слияние - да. Мы предполагаем выстроить такую систему со следующего года, что на самом деле фестиваль будет существовать не четыре дня, как сейчас, мы хотим сделать фестиваль дольше, хотя бы неделю, - пояснил продюсер. - Мне кажется, что наш альянс может привести к финансовой стабильности фестиваля, с чем в последнее время, как я понимаю, были проблемы".

Агранович также отметил, что мероприятия фестиваля будут проходить в течение всего года, будут функционировать киномастерские.

Деловая программа Arctic Open

Как рассказала ТАСС директор Arctic Open Тамара Статикова, в этом году деловая площадка кинофестиваля будет посвящена развитию Арктики, она пройдет на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ). "Деловая площадка объединит ученых, преподавателей, общественных деятелей, деятелей кино, культуры и искусства, - сказала она. - В этом году у нас тема панельной дискуссии "Арктику сохранять нельзя осваивать. Где ставим запятую". Мы надеемся, что получится конструктивный разговор". К дискуссии присоединятся также участники из Финляндии и Канады.

Проректор по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ Константин Зайков отметил, что акцент в обсуждениях будет сделан на человека в Арктике. "Вопрос устойчивого развития - сохранять или развивать - стоит очень остро, - сказал он. - Язык кино, образы, которые транслируются, они позволяют задуматься человеку. Бывает, это намного лучше, чем это могут сделать ученые, поскольку язык кино гораздо более универсален. Благодаря визуализации многое можно объяснить и донести до людей".

Пятый Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря. На него поступили заявки из 98 стран, в шорт-лист фестиваля вошли 50 картин.