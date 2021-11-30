Темой следующего Фестиваля театральных школ стран БРИКС станет театр Мольера

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Французский театр станет темой следующего, шестого по счету, Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Дмитрий Томилин.

"Темой следующего фестиваля будет замечательный французский театр, театр Мольера. И выбрали на нашем круглом столе наши профессоры, которые принимают участие в фестивале, спектакль, переведенный на все языки, - это спектакль "Тартюф", который будут все показывать", - сказал он. Томилин выразил надежду, что участники представят разного "Тартюфа", постановки, решенные в традициях театра той или иной страны.

Участники пресс-конференции подвели итоги V Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС, который прошел в Москве 11-14 ноября и был посвящен творчеству Федора Достоевского и психологическому театру. В этом году участникам было предложено самостоятельно выбрать произведение Достоевского, тогда как в прошлые годы все делегации брали для постановки одно произведение. В финале был выстроен общий спектакль-коллаж. В рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы.

"В целом фестиваль развивается, появляются все новые и новые компоненты, это и научные конференции, методические работы и непосредственно сами творческие работы студентов", - сказал директор фестиваля. Как сообщил Томилин, участники интересно подошли к раскрытию темы психологического театра и произведениям Федора Достоевского, используя творческое наследие стран, которые они представляли. Художественный руководитель фестиваля Валерий Афанасьев назвал фестиваль уникальным явлением, отметив, что Достоевский всегда говорит о духовности, а персонажи этого писателя - страстные люди.

"Мне кажется, что самое главное, что нам удалось - это увидеть абсолютно разного Достоевского, что Достоевского мы понимаем по-разному", - отметила в свою очередь режиссер фестиваля Василиса Теплякова. Так, по ее словам, в форму переписки в соцсетях участники из Южной Африки облекли роман "Бедные люди". "Они своей работой лишний раз доказали, что Достоевский актуален и сегодня, он может существовать и сегодня, наши проблемы не меняются", - добавил она.

Иностранные участники фестиваля предложили включить некоторые дополнительные дисциплины в этот фестиваль в следующие годы, например, театральный дизайн и театральную критику, а также проводить больше мастер-классов. Они отметили объединяющую роль фестиваля, что особенно важно в период пандемии.

О фестивале

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) дает возможность студентам из разных стран обменяться на одной сцене театральными традициями и опытом, продемонстрировать свое искусство. Помимо стран БРИКС, организаторы приглашают к участию представителей театральных вузов других государств. Следующий фестиваль планируется провести в мае-июне 2022 года.