Американская оперная дива Даниэль де Низ выступит с Владимиром Спиваковым в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американская оперная певица Даниэль де Низ 17 декабря выступит в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спиваков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба площадки.

"Звезда "Метрополитен-оперы" и Глайндборнского оперного фестиваля, сопрано Даниэль де Низ выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного дома музыки 17 декабря. Программа с участием блистательной американской певицы откроет цикл концертов "Мировые оперные звезды", - рассказали в Доме музыки.

В концертной серии в этом сезоне также выступят тенор Фредди де Томмазо (Великобритания/Италия) и сопрано Лизетт Оропеса (США).

Карьера Даниэль де Низ началась в девять лет с победы в австралийской телепрограмме "Время молодых талантов". Позднее ее семья переехала в США, где де Низ стала ведущей телепрограммы "L. A. Kids" и в 16 лет получила премию "Эмми". Певица окончила Школу музыки, танца и драмы Colburn School при Лос-Анджелесском музее современного искусства. В 15 лет она дебютировала на сцене Лос-Анджелесской оперы, а в 19 - в "Метрополитен-опере". К 42 годам завоевала признание на оперной сцене как превосходная исполнительница роли Клеопатры в опере Генделя "Юлий Цезарь", Эвридики в опере Глюка "Орфей и Эвридика", а также творений Моцарта.