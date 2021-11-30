В парке "Зарядье" объявили победителей второй московской арт-премии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Итоги второй московской арт-премии 30 ноября подвели в парке "Зарядье" в Москве. В этом году Гран-при завоевал Алексей Гинзбург за реализованный проект реставрации памятника конструктивизма "Дом Наркомфина", сообщили ТАСС в Фонде развития современного искусства.

"На торжественной церемонии награждения, организованной в формате иммерсивного театрализованного шоу, организаторы назвали имена лауреатов московской арт-премии в пяти номинациях. Экспертный совет присудил гран-при Алексею Гинзбургу за реализованный проект реставрации памятника конструктивизма "Дом Наркомфина", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в номинации "Изобразительное искусство и архитектура" первое место занял дуэт московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной с проектом "Обратный отсчет". Второе место получил Александр Кутовой с выставкой Bulky Biceps Trying to Fly, обладателем третьего места стал Тимофей Парщиков за серию Sad.Ok.Super.

"В номинации "Литература" за книгу "Человек из Подольска" и пьесы первое место занял Дмитрий Данилов, второе место за роман "Чистый кайф" присуждено Андрею Геласимову, третью премию жюри присудило Ивану Шипнигову за роман "Стрим". Творческая группа Curiosity Media Lab заняла первое место в номинации "Кино" с панорамным фильмом "Гагарин. Лейтенант неба", - уточнили в пресс-службе.

Второе место в этой номинации получила режиссер Оксана Карас с фильмом "Доктор Лиза". А третье место - у продюсера Игоря Угольника за картину "Подольские курсанты". В номинации "Музыка" первое место у Владислава Тарнопольского за фестиваль Stravinsky online, второе - у Виктории Коршуновой за исполнительский практикум современной музыки, а третье - у композитора Николая Хруста за "Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки".

"Лучшим театральным проектом эксперты признали театральный перформанс "Сеанс одновременной игры" балета "Новая Москва" Анны Абалихиной. Вторую премию получил иммерсивный саунд спектакль Ксении Перетрухиной "Университет птиц". Кураторский проект Дмитрия Волкострелова Lorem ipsum занял третье место", - уточнили в пресс-службе.

О премии

Проект Фонда развития современного искусства при поддержке правительства Москвы московская арт-премия стартовал в парке "Зарядье" в октябре 2019 года. В 2021 году призовой фонд московской арт-премии составил 33 млн рублей. Победителей отбирали в пяти номинациях: "Изобразительное искусство и архитектура", "Литература", "Кино", "Театр" и "Музыка". Всего поступило более 800 заявок.

В работе экспертного совета премии приняли участие 30 экспертов в соответствующих областях современного искусства: директор ММАМ Ольга Свиблова, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор ММОМА Василий Церетели, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор Москино Наталья Мокрицкая, композитор Дмитрий Курляндский, театральный критик Роман Должанский, литературовед Михаил Визель, арт-критик и искусствовед Николай Палажченко, драматург Михаил Дурненков и другие.