Амаяк Акопян отметит 65-летие

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский артист эстрады, киноактер, телеведущий Амаяк Акопян, которому в среду исполняется 65 лет, рассказал ТАСС, что не собирается широко праздновать эту дату. В его планах написать книгу о родителях, а по окончании пандемии - выступать перед детьми в больницах.

"Единственное, о чем я мечтаю, когда пройдет ковидная история, - выступать перед детьми в больницах. Я делал это многие годы бесплатно. Сам приезжал в своих волшебных костюмах и дарил детям радость. Приезжал со своими книгами, подарками", - рассказал собеседник агентства. Он сообщил, что долгие годы устраивал детские фестивали о магии фокусов, которые проходили, как правило, во Дворце пионеров, где он сам начинал когда-то как юный артист.

Отвечая на вопрос о творческих планах, Акопян признался, что хотел бы написать книгу о своих родителях: народном артисте СССР, иллюзионисте Арутюне Акопяне и Лии Акопян, отказавшейся от карьеры оперной певицы и посвятившей себя мужу.

"Может быть, еще хватит сил физических и эмоциональных, я попытаюсь что-то написать о любви своих родителей великих - об отце и матери. У них была сказочно сложная, тяжелая и фееричная жизнь в Советском Союзе. Мама посвятила всю свою жизнь своему мужу, отказавшись от карьеры оперной певицы с ее консерваторским образованием и прекрасным сопрано. Всю себя отдала мужу. Они прожили 55 лет вместе душа в душу, мысль в мысль, дыхание в дыхание - вот о чем хочу, если удастся, написать", - поделился артист.

Он добавил, что сейчас ведет замкнутый образ жизни, нигде не снимается, хотя предложения о работе в кино поступают, но сценарии, по его словам, "скучные, тоскливые, а порой и вовсе написаны на коленке".

Акопян исполнил более 30 киноролей, сейчас же считает, что играть в кино надо, когда молод, красив и строен. "Очень много предложений. Но сейчас ковидная ситуация, я нигде не снимаюсь и ни с кем не встречаюсь. Круг моих собеседников сузился до внутренних монологов. И меня это вполне устраивает", - признался артист. Он также добавил, что многого не может себе позволить из-за проблем со здоровьем.

Из биографии

Амаяк Арутюнович Акопян родился 1 декабря 1956 года в Москве в семье народного артиста СССР иллюзиониста Арутюна Акопяна (1918-2005). В 1978 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по направлению "эстрадная режиссура". В детстве участвовал в эстрадных программах отца. Получив высшее образование, на протяжении нескольких лет работал постановщиком эстрадных представлений, цирковых программ, новогодних балов и др.

В 1980-х годах выступал как артист Москонцерта. Широкую известность ему принес номер "Танцующий иллюзионист". Популярность также получили его выступления с демонстрацией фокусов. На протяжении карьеры артист посетил с гастролями более 60 стран.

В первой половине 1980-х годов Амаяк Акопян был одним из ведущих музыкальной развлекательной передачи "Утренняя почта". В 1986-1987 годах снимался в детской передаче "Будильник". С 1996 по 2001 год был ведущим детской телепрограммы "Спокойной ночи, малыши!", выступал в образе волшебника Рахата Лукумыча.

Среди фильмов с участием Амаяка Акопяна - "Красавец-мужчина" (1978, режиссер Маргарита Микаэлян), "Фантазия на тему любви" (1980, Аида Манасарова), "Бедная Маша" (1981, Николай Александрович), "Возвращение Будулая" (1985, Александр Бланк), "Не сошлись характерами" (1989, Николай Александрович), "Взбесившийся автобус" (1990, Георгий Натансон), "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова (1994, Юрий Кара).

Также артист является автором ряда книг, в частности, "Фокус-покус", "100 трюков и карточных фокусов", "Фантазия на тему фокусов", "Даю уроки волшебства", "Уроки волшебства для юных гениев" (2012) и др.