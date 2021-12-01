Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" откроется в ГМИИ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. XLI Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", который стартует в среду, станет музыкальным комментарием к выставке "Бывают странные сближенья". Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, где проходят оба события.

Выставочный проект французского куратора Жан-Юбера Мартена представлен в ГМИИ с 9 ноября по 6 февраля 2022 года.

"Выставка разрушает традиционное хронологическое и европоцентричное представление об искусстве и позволяет взглянуть на музейные коллекции и историю культуры с "альтернативной" точки зрения, обнаруживая точки сближения между, на первый взгляд, абсолютно разными предметами. В основу 11 концертов фестиваля был положен тот же вариативный принцип, выбраны произведения разных музыкальных эпох, перекликающиеся с наиболее яркими сюжетами выставки", - пояснили организаторы.

Запад и Восток, песни Возрождения и урбанизм

Нынешний смотр получил подзаголовок "Вариации в свободном стиле". Его откроет программа "Метаморфозы". В исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета прозвучат сочинения Рихарда Штрауса, Альфреда Шнитке, Кузьмы Бодрова и Александра Вустина.

Фестиваль продлится до 24 декабря. Концерты "Пространство звука" французского ансамбля Court-Circuit (3 декабря) и "В лунном и солнечном свете" пианиста Жан-Эффлама Бавузе (22 декабря) представят различные по времени и стилю музыкальные аналогии изобразительным сюжетам, связанным с природой и космосом. "Студия новой музыки", тенор Марат Гали и сопрано Мария Баянкина привнесут экзотику Востока программой "Хождение за три моря" (6 декабря). В "Часослове любви" (8 декабря) наряду с куртуазными мадригалами и песенками раннего Возрождения будут звучать духовные сочинения композиторов XX века.

Концерты "Апология круга" пианиста Алексея Володина (10 декабря) и "Геометрия контрапункта" австрийского коллектива Klangforum Wien (20 декабря) заставят вспомнить, что в музыке, как и в математике, действуют законы симметрии и красоты формы. Произведения русского музыкального авангарда XX века 13 декабря прозвучат в исполнении Московского ансамбля современной музыки и контратенора Андрея Немзера в программе "Сад радости и печали". Вокальный ансамбль Intrada и французский ансамбль старинной музыки Le Poeme Harmonique 15 декабря познакомят слушателей с "Аффектами барокко", а хореограф Алла Сигалова и композитор Ираида Юсупова 17 декабря представят "Магию маски". Финальная программа "Движелище" оркестра без дирижера "Персимфанс" будет резонировать с произведениями современного искусства на тему урбанизма.

Концерты будут транслироваться также на онлайн-ресурсах музея.