В "Русском доме" в Белграде открылась выставка, посвященная Достоевскому

БЕЛГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории сценического воплощения произведений Федора Достоевского в Национальном театре в Белграде, открылась в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в сербской столице во вторник. Об этом сообщила пресс-служба "Русского дома".

Выставка была подготовлена Музеем театрального искусства Сербии совместно с Русским научным институтом и "Русским домом" в Белграде в честь 200-летия со дня рождения Достоевского. Экспозиция рассказывает о постановках по основным произведениям писателя на сербской театральной сцене и охватывает период с начала XX века до 1941 года.

Как отметила директор Музея театрального искусства Сербии Весна Буроевич, данная экспозиция свидетельствует о "бесценном вкладе русской эмиграции в развитие театральной жизни в Сербии в период между двумя мировыми войнами". "Первая постановка по роману Достоевского "Преступление и наказание" 1907 года свидетельствует о готовности молодой национальной театральной сцены [Национальный театр в Белграде был основан в 1868 году] предпринять серьезные и смелые попытки сценического воплощения произведений этого русского классика, довольно сложного для драматизации", - заявила Буроевич.

Кроме "Преступления и наказания" главный театр Сербии также ставил спектакли "Братья Карамазовы" в 1913 году, "Дядюшкин сон" в 1930 году, "Преступление и наказание" в 1935 году (новая инсценировка) и "Идиот" в 1937 году.

Выставка проходит в галерее "Русского дома" и продлится до 6 декабря.