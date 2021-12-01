В Риме открылась выставка, организованная по случаю 200-летия со дня рождения Достоевского

РИМ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Выставка, организованная в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), открылась во вторник в Национальной центральной библиотеке Рима. В экспозиции представлено более 60 произведений, связанных с русским писателем, включая переводы его книг на итальянский, французский и немецкий языки.

"Всего в архивах библиотеки хранится около 700 книг, связанных с Достоевским", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор программы мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Достоевского, бывший директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда. Она уточнила, что работа экспозиции продлится до конца января. Посетители смогут увидеть уникальные издания, переводы и рецензии, узнать, как произведения одного из главных русских писателей были встречены в европейских странах, в частности в Италии. Выставка также уделяет особое внимание роли русских эмигрантов при переводе текстов с русского языка.

Масштабная программа конференций, круглых столов, презентаций книг, приуроченная к 200-летию со дня рождения Достоевского, организована при поддержке Русского дома в Риме, многие мероприятия проходят на его площадке. Как напомнила директор Русского дома Дария Пушкова, 10 и 11 декабря состоятся показы фильмов "Достоевский" и "Бесы", а 22 декабря в галерее Умберто Мастроянни откроется выставка работ Марко Бернарди по мотивам рассказа Достоевского "Сон смешного человека".

Достоевский не раз посещал Италию. Он бывал во многих городах страны, но предпочитал южные регионы. В начале 1869 года во Флоренции он закончил роман "Идиот". В этом итальянском городе хорошо знают русского писателя и помнят о времени его пребывания, сегодня там существуют "места Достоевского" и "достоевские маршруты". Дом, где был завершен роман, отмечен памятной табличкой.

В ноябре посол РФ в Италии Сергей Разов сообщил о договоренности с мэрией Флоренции и региональным правительством Тосканы об установке памятника Достоевскому в этом городе.

Произведения великого русского писателя входят в Италии в школьную программу. 200 лет со дня рождения Достоевского исполнилось 11 ноября.