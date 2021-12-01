В Большом театре состоится мировая премьера балета "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Новой сцене представит в среду мировую премьеру балета "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара в постановке румынского хореографа Эдварда Клюга. Серия премьерных показов пройдет 1-5 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Мировая премьера балета "Мастер и Маргарита" должна была состояться в прошлом сезоне, но из-за пандемии перенесена на нынешний. Постановку спектакля на собственное либретто осуществил известный румынский хореограф, руководитель балетной труппы Марибора в Словении Эдвард Клюг. Это его второй опыт работы с балетной труппой Большого театра: в 2018 году он поставил балет "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в постановочную группу вошли также сценограф Марко Япель, художник по костюмам Лео Кулаш, художник по свету Мартин Гебхардт. Балет идет на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Дирижер-постановщик - Антон Гришанин.

Главные партии готовят ведущие солисты балета ГАБТ: Денис Савин, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко (Мастер); Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова (Маргарита); Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин (Воланд); Михаил Лобухин, Александр Водопетов (Пилат) и другие, перечислила пресс-атташе.

Булгаков в Большом театре

В качестве исторической справки Новикова привела данные о том, как Булгаков был связан с Большим театром.

"Согласно документам, 85 лет назад (точная дата зачисления в штат - 10 октября 1936 года) Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом. На тот момент уже опальный писатель - печатать перестали, спектакли по его пьесам стремительно исчезали из репертуара театров - вынужден был отбиваться от графоманских опусов и править более или менее адекватно написанные либретто. Сам лично написал четыре оперных либретто, работая со свойственной ему увлеченностью, в тесном контакте с предполагаемыми авторами. Однако ни по одному булгаковскому либретто так и не был поставлен спектакль, а в каких-то случаях дело не дошло и до сочинения музыки. Между тем, работе над романом "Мастер и Маргарита" к тому времени было уже семь лет. Оставалось еще четыре года до кончины писателя", - рассказала пресс-атташе ГАБТ.

Продолжая исторический экскурс, она отметила, что "Мастер и Маргарита" - роман всей жизни Булгакова. Первые наброски книги он сделал еще в конце 1920-х годов и продолжал работать над романом вплоть до своей смерти, случившейся 10 марта 1940 года. Фактически, главная книга Михаила Афанасьевича осталась незавершенной. Черновики сводила между собой и редактировала вдова писателя Елена Сергеева Булгакова. Впервые опубликованный в России в 1973 году роман неоднократно привлекал к себе внимание режиссеров театра и кино.

"В 1970-х годах замысел балета "Мастер и Маргарита" возник у Юрия Николаевича Григоровича, тогда главного балетмейстера Большого театра. Этой идеей, как и романом Булгакова, был увлечен польский композитор Кшиштоф Пендерецкий (1933-2020), незадолго до этого увидевший в Париже балет "Иван Грозный" на музыку С.С.Прокофьева в постановке Ю.Н.Григоровича и оставивший о нем восторженный отклик. Эскизы сценографии уже появились у художника С.Б.Вирсаладзе (1908-1989). Однако этот проект так и остался задумкой", - напомнила пресс-атташе ГАБТ, добавив, что теперь, в ХХI веке, балет "Мастер и Маргарита" все же поставлен на сцене Большого театра.

О новом балете

Перед премьерой мыслями о балете "Мастер и Маргарита" поделился его создатель - хореограф Эдвард Клюг.

"Идея возникла пять лет назад, когда мне предложили постановку в Цюрихе. Но оказалось, что там книга Булгакова "Мастер и Маргарита" малоизвестна. В итоге я поставил там балет "Фауст". Сейчас же, обращаясь к "Мастеру и Маргарите" в России, я прекрасно осознаю, насколько это серьезный вызов: выразить произведение Булгакова без слов. Однако мое намерение - предложить публике вновь открыть для себя Булгакова через красоту танца", - заявил балетмейстер.

Он признался, что решить вопрос относительно сценографии тоже было непросто. "В "Мастере и Маргарите" столько мест действия, что выразить их на сцене невозможно, и это было бы ошибкой", - считает хореограф. "Мы с художником Марко Япелем обсуждали, какое бы сценографическое решение могло выразить все те места, где происходят события романа. Нам хотелось придумать пространство, которое могло бы сохранить главный принцип Булгакова - мгновенную перемену от реального к ирреальному. Тогда возникла идея заброшенного общественного бассейна", - рассказал Клюг.

Он сообщил, что совсем недавно узнал о бассейне "Москва". "Несмотря на сомнительность его происхождения, это место любили москвичи. Как мы знаем, Сталин снес Храм Христа Спасителя, чтобы построить вместо него Дворец Советов. Это произошло в 1931 году, когда Булгаков уже работал над романом, который ставит те же самые вопросы: атеистическая система против христианских ценностей, тоталитарная политика против гуманистической философии", - отметил хореограф.

"Что касается музыкального материала, то мне нужна была уже написанная музыка, я не хотел заказывать новую музыку к балету. Инстинктивно я начал слушать музыку Шостаковича и Шнитке", - поделился Клюг. "В итоге я остановился на музыке Альфреда Шнитке, а завершил проект Милко Лазар, за что я ему очень благодарен", - сказал балетмейстер.

На предпремьерном пресс-брифинге Клюг поблагодарил Большой театр "за возможность осуществить постановку балета по одному из самых драгоценных произведений мировой литературы". "Это был один из самых потрясающих рабочих процессов за всю мою карьеру, - признался он. - Благодарю каждого артиста, танцовщика за такую погруженность. Танцовщики действительно очень глубоко погружены, отдаются этой работе. Я благодарю за их огромную поддержку и благодарю руководство Большого театра, и все мастерские, невероятные мастерские Большого театра".