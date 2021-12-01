Гиляровский, гараж Генштаба и городские истории. Музею Москвы — 125

Для того чтобы понять, что Музей Москвы представляет из себя сейчас, придется неизбежно погрузиться в его историю. Это интересно хотя бы потому, что она во многих отношениях повторяет историю Москвы (хотя бы последних ее 125 лет), отражает ее, как зеркало. У музейщиков и музейных стен очень длинная память, и потому то, что происходило с музеем, к примеру, 70 или 50 лет назад, не может не влиять на него сейчас. Мы пройдем с музеем весь путь — от основания до пандемической реальности, от прошлых трудностей до сегодняшних надежд. Век с четвертью назад Все началось в 1896 году с Художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, на которой показали первый русский автомобиль и первую в мире гиперболоидную конструкцию. Экспозицию павильона Московской городской управы перевезли в одну из двух не сохранившихся до наших дней Крестовских водонапорных башен на месте нынешней площади Рижского вокзала в неизменном виде. Она стала основой Музея городского хозяйства.

Описание Водонапорные башни Крестовской заставы, 1903 год © Пресс-служба Музея Москвы

В то время экспозиция включала девять разделов: в том числе о городской канализации, инженерных сооружениях и приюте для исправления малолетних преступников. Ни слова об истории, но тем не менее с современной точки зрения это вполне можно было назвать краеведческим музеем. На бумаге это был фактически музей ЖКХ, но на практике в нем работали блестящие историки, видевшие за специфическими коммунальными историями масштабную картину развития большого города.

Мультидисциплинарность заложена в самой идее этого музея. Нас часто спрашивают: "Вы о чем? О большом историческом нарративе или о частных историях москвичей? А должны ли вы рассказывать об урбанистике и градостроительстве? А делать художественные выставки?" Но ведь это все истории про Москву. И Музей Москвы должен рассказывать эти истории для самых разных людей генеральный директор музея Анна Трапкова

Московские мытарства Впоследствии музей не раз переезжал и многократно переименовывался, причем изменения не были формальными, но отражали серьезные перемены в отношении городских властей к истории города. Так, в 1920 году Музей городского хозяйства превратился в Московский коммунальный музей. Его первый директор, замечательный историк и краевед Петр Сытин, писал: "В то время предполагалось назвать все города коммунами. Поэтому выражение "Московский коммунальный музей" должно было обозначать — Музей московской коммуны, или города".

Описание Экспозиция Московского коммунального музея в Леонтьевском переулке, 1921 год © Пресс-служба Музея Москвы

По его замыслу музей должен был стать просветительским и образовательным центром изучения города. Развиваться в этом направлении музей продолжает и сейчас. 1926 год. Триумфальный. Музей переезжает из Леонтьевского переулка, в котором располагался последние четыре года, в легендарную Сухаревскую башню, памятник гражданской архитектуры XVII века. На торжественном открытии присутствует сам Владимир Гиляровский, или Дядя Гиляй, — гениальный писатель и лихой журналист, "король репортеров" и главный московский бытописец (впоследствии в Музее Москвы откроется филиал его имени). На вход выстраиваются очереди. За следующие три года в музее побывало около 100 тыс. человек — по тем временам число колоссальное.

Описание Сухарева башня со стороны Сретенки, 1925 год © Пресс-служба Музея Москвы

1930 год. Переломный. Главная тема экспозиции — реконструкция столицы по Генеральному плану. 1931 год. Сложный. Меняется политика в отношении краевых музеев — их закрывают по всей стране. 1935-й. Сухареву башню сносят в рамках той же реконструкции, музей перебирается в храм Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади.

Описание Школьники на экскурсии в Московском коммунальном музее знакомятся с историей городского транспорта, 1939 год © Пресс-служба Музея Москвы

Военные годы. Москвичи подбирают на улицах осколки фугасных бомб и приносят их в музей. В послевоенные годы сюда стекаются письма и личные вещи москвичей, не вернувшихся с фронта. В результате появляется выставочный раздел "Москва военная — героическая (1941–1945)". В 1987 году музей переименовывают в Музей истории Москвы.

Описание Музей истории и реконструкции Москвы на Новой площади, 1980-е годы © Пресс-служба Музея Москвы

Наконец, в 2008 году вместе со знакомым москвичам сегодня именем музей получает нынешнее здание прямо напротив станции метро "Парк культуры". Начинается новая жизнь. Музей в гараже Огромное полукруглое окно в кабинете генерального директора музея выходит во внутренний двор. Из него регулярно можно наблюдать школьников, выстраивающихся рядочком для фото "на память" перед самым инстаграмным объектом музея — работой художника Романа Ермакова из серии "Танцующая ось пятого измерения". "Это одно из красивейших зданий Москвы, редкий для города памятник позднего классицизма. Нужно понимать, что по бумагам мы все еще находимся в стенах военной части. Нам приходится обживать это пространство, приспосабливая его под музейные нужды. Мы здесь каждый день немного первооткрыватели", — говорит Анна Трапкова.

Описание Провиантские склады в Москве, около 1930 года © ТАСС

Провиантские склады, где ныне располагается музей, построили в 1830-х годах для нужд военного ведомства. Проект разработал мастер русского ампира, петербургский архитектор Василий Стасов, а вот воплотить его доверили москвичу Федору Шестакову. Обеспечить полноценную музейную работу в таком специфическом здании, в советское время служившем гаражом для Генштаба, — задача непростая. Чтобы не повредить музейные предметы, необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Помещений много, появляется отдельная задача — максимально использовать их потенциал, не внося кардинальных изменений во внешний вид исторического здания. Кирпичная кладка, минималистичные, почти лофтовые колонны, арки — москвичи знают музей таким, таким он и должен остаться. Прямо сейчас во втором корпусе, где регулярно проходили ярмарки современного искусства, идет ремонт. Проходим через по-зимнему холодный двор, через временный, "ремонтный" вход во второй корпус. Сейчас там собирают зрительный зал и сцену — в декабре там будет идти спектакль. Монтажная команда не обращает на нас никакого внимания — своих дел хватает. "Задача была — не испортить это пространство. Оно было живописным и всеми любимым. Мы оставили одну колонну, чтобы показать, каким оно было до ремонта, — объясняет Анна Трапкова. — Мне часто друзья говорят: "Ну что ты гордишься тем, что сделала туалеты? Мы же живем в XXI веке…" Я убеждена — нет ничего плохого в том, чтобы гордиться тем, что музей на внебюджетные средства установил в этом корпусе постоянные санузлы". Керамика, театр и городская философия В теплое время года во дворе музея часто бывает людно. Концерты, уличные выставки, ярмарки. Одна из важных задач — добиться того, чтобы эта толпа органично перетекала из внутреннего дворика в здание — на выставки. В Музее Москвы, несмотря на пандемию, а, как выяснилось, отчасти и благодаря ей, происходит много всего интересного, в том числе немузейного. К примеру, на его территории с недавних пор живут керамическая мастерская "Плафон" и прекрасный театр "Практика". "У театра и музея очень разный подход, разная психология. Для музея важно собрать экспонаты, смонтировать, проверить, все ли работает. Мы все продумываем, открываем двери выставки для посетителей и немного выдыхаем. В театре наоборот — каждый вечер происходит перформанс, театр подпитывается эмоциями людей, которые туда приходят. У музея продукт статичный, у театра — динамичный, — делится Анна Трапкова. — Интересно при этом, что театральные режиссеры и художники очень хотят работать с музейной коллекцией и с ее смыслами. Например, Дмитрий Крымов в спектакле "Борис" использовал сотни археологических артефактов: церковную утварь, детали кожаной обуви, керамику, побывавшие в пожаре изразцы. Надеемся, что "Бориса" зрители снова увидят в следующем году".

Описание Директор Музея Москвы Анна Трапкова © Владимир Гердо/ТАСС

Обживать одновременно время и пространство, работать и с прошлым города, и с его будущим, впускать на свою территорию жизнь, не подчиняющуюся музейной философии, искать идентичность и находить ее в каждой выставке и всегда по-разному, при этом пытаясь объяснить случайному и не всегда так уж заинтересованному во всех этих хитросплетениях прохожему, о чем же все-таки с ним хотят поговорить в этом месте, — задачка со звездочкой. Кажется, музей по-прежнему находится в поисках формы для сложного многосоставного содержания.

125 лет для музея — хороший возраст. Дело в том, что городской музей должен соответствовать живому духу города. Москва — динамично развивающийся мегаполис с очень живой и активной энергией. Все наши эксперименты и новации во многом связаны с тем, что мы обязаны соответствовать амбициям и темпу развития большого города Анна Трапкова

Юбилей Помимо праздничной программы для посетителей, в которой участвуют все филиалы музея, в преддверии дня рождения готовятся два крайне масштабных проекта. Во-первых — новая постоянная экспозиция, которая будет рассказывать об истории Москвы от первых поселений до наших дней (сейчас выставка "История Москвы для детей и взрослых" охватывает только период до начала XVIII века, когда столицу перенесли в Петербург). Во-вторых — масштабная публикация о коллекции музея, до сих пор до конца не описанной.

"В Третьяковке — Шишкин, Кандинский и Малевич. В Пушкинском — Рембрандт, Пикассо и Ван Гог. А что у вас, черепки и Чебурашка?" — спрашивают "доброжелатели". Не только черепки, конечно. У нас 790 тыс. единиц хранения, и это только то, что уже описано. Живопись, графика, археология, редкая книга, нумизматика, мебель, огромный фотографический фонд, предметы быта москвичей, фонд костюмов и тканей. В каждой из этих коллекций есть шедевры", — рассказывает Анна Трапкова. Кроме того, в качестве подарка от партнеров музея вскоре должен выйти четырехсерийный фильм по мотивам одной из самых успешных московских выставок 2020 года — "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", приуроченной к 100-летию Высших художественно-технических мастерских.

Описание Экспозиция Центра Гиляровского © Антон Новодережкин/ТАСС

Еще одна важная новость, которую еще никто не знает, — филиал музея Центр Гиляровского возглавил Филипп Смирнов, главный редактор журнала "Московское наследие". Он и сам чем-то напоминает Дядю Гиляя: как и он, журналист и трепетный москвовед. Кроме того, центр недавно получил образовательную лицензию, поэтому количество семинаров, образовательных программ и ридинг-групп в нем в ближайшее время значительно увеличится. Районы, кварталы "Для нашего музея пандемия сыграла роль творческого стимулятора. Дала время подумать о приоритетах. Именно во время пандемии мы решили, что будем делать новую постоянную экспозицию. Именно во время пандемии мы решили, что нужно обязательно делать по одной большой выставке в год, сфокусировав на ней все усилия, — говорит Анна Трапкова. — В следующем году это будет выставка "ГлавОдежда", посвященная истории советской моды". Прямо сейчас (и это пока тоже нигде не анонсировалось) заканчивается подготовка к выставке "Москва. Проектирование будущего", которую в партнерстве с музеем создали Москомархитектура и Институт Генплана Москвы. Открыться она должна во второй половине декабря.

Описание Посетители выставки "Москва без окраин" © Владимир Гердо/ТАСС

Отдельная и, как оказалось, очень важная для москвичей история — проект "Москва без окраин". "Интерес настолько высок, что складывается ощущение, что мы его ведем уже несколько лет, а ведь у нас только второй район. Мы сделали Таганку и только-только вышли поближе к МКАДу, в Капотню, — рассказывает гендиректор музея. — У меня есть мечта на следующий год, чтобы один район в рамках проекта выбрали сами москвичи. Огромное количество горожан оказались патриотами своих районов, они нам звонят и пишут: "Сделайте про Перово!" или "Сделайте в честь годовщины войны 1812 года про Фили!" Противостоять такому районному патриотизму очень сложно, поэтому придется делать голосование". Ажиотаж объясняется в основном двумя причинами: политикой децентрализации Москвы, о которой очень много говорят в последние годы, и, как и все в последнее время, пандемией. Огромное количество людей перестало ездить на работу в другой конец Москвы, поэтому и места для досуга стали искать поблизости от дома. Появилась потребность познакомиться со своим районом поближе, узнать его историю, найти то, за что его можно было бы полюбить. И это, конечно, не единственное изменение в мышлении посетителей, сказавшееся на работе музеев.

Описание Анна Трапкова рассказывает о проекте "Москва без окраин" © Владимир Гердо/ТАСС