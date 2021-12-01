Путин поручил обеспечить способ оплаты сеансов отечественного кино "Пушкинской картой"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в двухнедельный срок обеспечить возможность оплачивать "Пушкинской картой" сеансы фильмов отечественного производства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта" предоставить возможность ее участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включенные в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры - участников указанной программы", - говорится в тексте поручения.

Эта работа должна быть проведена до 15 декабря 2021 года.