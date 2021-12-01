Назван топ-10 музыкальных видео YouTube в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Клипы на песни Султана Лагучева, Моргенштерна, Михаила Галустяна, Хабиба и других исполнителей вошли в топ-10 музыкальных видео YouTube, набравших наибольшее количество просмотров в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Google Россия.

"Топ-лист возглавил клип на песню Султана Лагучева "Горький вкус". Клипы Моргенштерна заняли сразу три позиции в списке: в десятку вошли его песни "Дуло", "Show" и хит "Aristocrat". В списке главных музыкальных видео года есть и Slava Marlow, начавший свою сольную карьеру в 2021 году. В список также вошли Михаил Галустян под псевдонимом Супер Жорик, Хабиб, Клава Кока и другие известные артисты", - сообщили в пресс-службе.

Среди других исполнителей, также вошедших в рейтинг, оказались Светлана Лобода с клипом на песню "Родной" и Ислам Итляшев, который выпустил клип с Султаном Лагучевым на песню "Хулиган".