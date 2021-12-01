Представительница России на "Детском Евровидении" выпустила клип на конкурсную песню

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 120 детей из московских танцевальных коллективов приняли участие в съемках видеоклипа Тани Меженцевой на песню Mon Ami, с которой она представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение". Об этом сообщила в среду пресс-служба Академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

"Концепция видеоролика поддерживает идею моей песни - призыв к детям открыть глаза и улыбнуться друг другу, - привели в пресс-службе слова Меженцевой. - Нужно ценить каждый момент, любить и беречь мир, в котором мы живем. Тогда наша планета станет чище, а люди добрее, когда мы вырастем".

Режиссером выступил Алексей Голубев, который работал с Меженцевой и в ее прошлую поездку на "Детское Евровидение" в 2019 году. "Видеоклип на песню Mon Ami - это настоящая танцевальная феерия. В нем мы объединяем людей. Ведь очень важно быть рядом, держать друг друга за руки и улыбаться друг другу. Это, пожалуй, главное послание, которое мы хотим донести до зрителей", - сказал он.

Участники ролика исполнили танцы народов мира. В момент, когда все танцоры объединились в большой хоровод, певицу на специальном обруче подняли на три метра над сценой. "Как призналась Таня, ей было не страшно, так как она занимается воздушной гимнастикой и такие трюки для нее привычное дело", - отметили в академии.

Меженцева 19 декабря выступит в финале "Детского Евровидения" в Париже с песней Mon Ami, написанной в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).

Проголосовать за понравившуюся песню конкурса можно будет на официальном сайте junioreurovision.tv. Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00 мск и продлится до начала шоу 19 декабря в 18:00 мск. Второй этап голосования состоится после выступления последнего участника и продлится 15 минут. По правилам "Детского Евровидения" Россия может голосовать за своего участника. В России шоу будет транслировать телеканал "Карусель".

О конкурсе

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.