Spotify назвал самых популярных музыкальных исполнителей у россиян

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в 2021 году отдали предпочтение русскоязычным рэперам. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе платформы.

В компании проанализировали данные с 1 января по 27 ноября 2021 года. "Топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России в этом году занимают рэперы. Еще один уже закрепившийся среди российских слушателей Spotify тренд - это популярность именно русскоязычных исполнителей", - отметили в Spotify.

Рейтинг прослушиваний возглавил Моргенштерн, второе место занял Скриптонит, третье - Kizaru. Замыкают пятерку дуэт Miyagi & Andy Panda, а также Big Baby Tape. Они же выпустили самые популярные треки этого года: Cristal & МОЁТ (Моргенштерн), "Дежавю" (Kizaru) и "Патрон" (Miyagi & Andy Panda).

Среди самых прослушиваемых в России альбомов года также преобладают релизы отечественных рэп-исполнителей. "Единственным рок-альбомом в пятерке стал Teatro d'ira - Vol. I от одной из главных сенсаций этого года - победителей конкурса "Евровидение-2021", итальянской группы Maneskin", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Что касается других жанровых предпочтений россиян, то вторую строчку, после русскоязычного рэпа занимает зарубежный рэп. За ним следует иностранная и русскоязычная поп-музыка, а также русская альтернативная поп-музыка.

Глобальные тренды

В глобальном рейтинге исполнителей второй год подряд лидирует пуэрториканский реггетон-певец Bad Bunny, на втором месте - американская певица Тейлор Свифт, которая в этом году выпустила сразу три альбома, отметили в Spotify. Третью строчку занимает южнокорейская группа BTS, четвертую - канадский рэпер Drake, а пятую - его соотечественник Джастин Бибер.

По версии Spotify, в списке самых популярных в мире песен сразу два трека американки Оливии Родриго - Drivers License и Good 4 U. Также в топ-5 вошли композиции Montero (Call Me By Your Name) рэп-исполнителя Lil Nas X, Stay австралийского рэпера the Kid Laroi, записанная совместно с Джастином Бибером, и Levitating британки Дуа Липы.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.